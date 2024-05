Guarda la serie playoff Thunder-Mavericks in streaming con Netflix gratis

Nella notte italiana tra martedì 7 e mercoledì 8 maggio inizierà la serie playoff tra Thunder e Mavericks, valida per le semifinali di Conference a Ovest. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate nella stagione regolare, i Thunder avevano rifilato qualcosa come 49 punti a Doncic e compagni (135-86 il risultato finale), andando a conquistare così la prima testa di serie ai danni dei Nuggets campioni in carica.

Se sei un appassionato di pallacanestro, e allo stesso tempo ami la televisione, ti segnaliamo la possibilità di sfruttare la promo Prova Sky Q: con 9 euro una tantum hai libero accesso a tutta la programmazione Sky più Netflix e Paramount+ gratis per 30 giorni. Al termine del periodo di prova, puoi decidere se rinnovare l'abbonamento o disdire il contratto senza costi.

Prova Sky Q: con soli 9 euro per 30 giorni hai accesso a tutto Sky + Netflix gratis

Oltre alla sfida tra Oklahoma City e Dallas, restando oltreoceano da non perdere nemmeno la serie tra Denver e Minnesota, con i T-Wolves che hanno bissato il successo clamoroso di gara-1 anche nella seconda sfida sul campo dei Nuggets, portandosi avanti 2-0. Vittoria anche dei Knicks, che sfruttano appieno il fattore casalingo imponendosi con il risultato di 121-117 su Indiana nel primo atto della semifinale. Sempre questa notte sarà poi la volta di gara-1 tra i Celtics e i Cavaliers, con Cleveland reduce dalla "bella" contro Orlando.

A noi non resta che confermarti la promozione Prova Sky Q, grazie alla quale hai accesso a tutti i contenuti di Sky (Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport), insieme a Netflix e Paramount+ gratis, pagando soli 9 euro per 30 giorni, per poi scegliere se rinnovare l'abbonamento o meno. Per attivare il periodo di prova collegati a questa pagina di Sky oppure clicca il bottone qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.