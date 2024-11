Guarda la replica di X Factor 2024 in chiaro su TV8 anche all'estero

La stagione di X Factor 2024 è entrata nel vivo. Per chi non ha un abbonamento con Sky TV o NOW, il punto di riferimento rimane TV8, dove è possibile vedere in replica in chiaro le ultime puntate del talent tutti i martedì alle ore 21:30.

Se si è all'estero, occorre attivare un servizio VPN e collegarsi al sito ufficiale tv8.it, dove è disponibile una sezione dedicata al live streaming del canale numero 8 del digitale terrestre. Tra le migliori offerte oggi disponibili segnaliamo quella di NordVPN, che per il Black Friday ha scelto di scontare i piani di due anni fino al 71%, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese.

L'offerta è accessibile da questa pagina del sito ufficiale NordVPN.

Come vedere la replica di X Factor 2024 in chiaro su TV8 dall'estero

La visione dall'estero della replica dell'ultima puntata di X Factor 2024 richiede l'attivazione di un servizio VPN, il collegamento al sito di TV8 e la connessione a un server VPN posizionato in Italia. Le repliche sono disponibili tutti i martedì alle ore 21:30 nella sezione Live Streaming del sito tv8.it.

Ecco nella pratica i passaggi da seguire:

Attiva un servizio VPN (NordVPN scelta consigliata).

Scarica l'app della VPN appena scelta.

Accedi con le tue credenziali all'app VPN.

Connettiti a un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese.

Collegati il martedì alle 21:30 sul sito di TV8 all'indirizzo tv8.it.

Individua il riquadro dedicato al Live Streaming del canale.

Goditi la visione in streaming della replica di X Factor.

I dettagli completi della nuova offerta per il Black Friday sui piani VPN della durata di due anni sono disponibili su questa pagina del sito NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.