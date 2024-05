Guarda Emancipation su Apple TV+: prova gratis per 7 giorni

Oggi scegliere una piattaforma streaming a cui abbonarsi è diventato più difficile visto l’offerta, ma Apple TV+ si distingue per una proposta unica e ricca di contenuti originali che catturano l'attenzione. Uno dei grandi esempi di quest'anno è Emancipation - Oltre la libertà, un film esclusivo che ha già fatto parlare di sé grazie alle intense performance e alla potente narrazione.

Diretto da Antoine Fuqua e con una performance magistrale di Will Smith nel ruolo di Peter, "Emancipation" racconta la storia di un uomo che sfida ogni ostacolo nella sua lotta per la libertà. Ambientato nel 1863, durante la tumultuosa Guerra Civile americana, il film segue il percorso di Peter, uno schiavo che intraprende un pericoloso viaggio per fuggire dalla schiavitù e riunirsi alla sua famiglia, con la speranza di unirsi all'esercito nordista e conquistare la libertà.

Perché dovresti scegliere Apple TV+

Apple TV+, lanciato nella primavera del 2019, ha rapidamente consolidato la sua reputazione con serie di successo come The Morning Show e See, e continua a espandere il suo catalogo con produzioni di alto livello. Oltre a serie TV e film, il servizio include documentari accattivanti e talk show, tutti disponibili in qualità 4K HDR e con audio Dolby Atmos per un'esperienza visiva e sonora di alta qualità.

Un aspetto particolarmente allettante di Apple TV+ è l'offerta esclusiva per i nuovi utenti: acquistando un nuovo dispositivo Apple, come un iPhone, iPad, Mac o Apple TV, riceverai 3 mesi di servizio gratis. Per attivare l'abbonamento gratuito, basta accendere il nuovo dispositivo, accedere con l'ID Apple, aprire l'app Apple TV, e seguire le istruzioni visualizzate. Assicurati che il tuo dispositivo sia aggiornato con l'ultima versione del sistema operativo per godere della migliore esperienza possibile.

Dopo questi 3 mesi gratis potrai decidere se continuare a 9,99 € al mese, oppure disdire senza alcun vincolo. Comunque per tutti i nuovi utenti, anche senza dispositivo Apple appena acquistato, c’è un periodo di prova gratuito di 7 giorni.

Utilizzando questi periodi di prova hai un ottimo modo per esplorare il mondo di Apple TV+ e scoprire perché sempre più persone scelgono questo servizio di streaming. Visita la pagina dedicata e sottoscrivi il tuo abbonamento ora.

