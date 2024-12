Guarda contenuti in streaming con la VPN illimitata in sconto dell’87%

Durante il periodo delle vacanze natalizie e quello della fine e dell’inizio del nuovo anno si trascorre molto più tempo a casa e, anche con la famiglia, c’è il piacere di ritrovarsi davanti alla TV a guardare film, serie TV e cartoni animati. In occasione delle festività PrivadoVPN ha previsto un’offerta a tempo limitata: 87% di sconto per l’accesso alla VPN per 24 mesi (e tre gratuiti).

Il supporto allo streaming di PrivadoVPN

L’offerta di PrivadoVPN è interessante non solo per l’aspetto economico (1,48€ al mese per due anni più tre mesi in omaggio), ma anche e soprattutto per i servizi e le funzionalità integrate. PrivadoVPN, infatti, prevede un supporto dedicato allo streaming. Questo significa che la VPN è ottimizzata per consentire una navigazione fluida durante lo streaming, con una connessione stabile e senza interruzioni.

Inoltre è una rete VPN che si basa su server situati in oltre 65 città, che può essere installata e utilizzata su un numero illimitato di dispositivi e che consente fino a 10 connessioni simultanee. Nessun log e il blocco degli annunci pubblicitari rendono l’esperienza di navigazione e fruizione dei contenuti in streaming ancora più piacevole.

In termini di sicurezza PrivadoVPN prevede strumenti di prevenzione delle minacce e quelli per il controllo dei genitori, così che anche i minori possano navigare online e guardare contenuti in streaming senza alcun tipo di preoccupazione. È possibile scegliere tra tre diversi piani: VPN illimitata per 12 mesi (con tre mesi gratuiti) a 2€ al mese per uno sconto dell’82%, VPN illimitata per 24 mesi (con tre mesi gratuiti) a 1,48€ al mese con uno sconto dell’87% e VPN illimitata per 1 mese a 10,99€ al mese.

Tutti i piani PrivadoVPN prevedono la formula soddisfatti o rimborsati per 30 giorni così da poter provare la VPN per un mese e, in caso di problemi, ottenere il rimborso completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.