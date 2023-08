Dopo la vittoria di Sinner all’ATP Master 1000 di Toronto, su NowTV continuano i match del circuito, che questa volta saranno di scena a Cincinnati, consueto appuntamento del "Western & Southern Open".

Il torneo è iniziato domenica 13 agosto e proseguirà fino alla finale del 20 agosto, sempre di domenica.

Con New York ormai alle porte, il torneo dell'Ohio rappresenta un test importante per comprendere a che punto sono i big.

Ai nastri di partenza, infatti, sono presenti tutti i giocatori più forti, tra cui Novak Djokovic, che tornerà a giocare negli USA dopo due anni dall'ultima volta. In tabellone ci sono quattro italiani: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e, ovviamente, Jannik Sinner.

Guarda ATP Master 1000 su NowTV

Come seguire il torneo su NowTV

NowTV è il canale di riferimento dei match Master 1000, che soni in programma sul cemento del Lindner Family Tennis Center. Ecco gli orari da oggi fino al 20 agosto:

Martedì 15 agosto : terza giornata dalle 17 alle 4.30.

: terza giornata dalle 17 alle 4.30. Mercoledì 16 agosto: quarta giornata dalle 17 alle 4.30.

Giovedì 17 agosto: dalle 17 ottavi di finale (sessione diurna), dall’1 sessione serale.

Venerdì 18 agosto : ore 19 primo quarto di finale, ore 21 secondo quarto di finale, ore 1 terzo quarto di finale, ore 2.30 quarto match quarto di finale.

: ore 19 primo quarto di finale, ore 21 secondo quarto di finale, ore 1 terzo quarto di finale, ore 2.30 quarto match quarto di finale. Sabato 19 agosto: ore 21 prima semifinale, ore 24 seconda semifinale.

Domenica 20 agosto: ore 22.30 finale.

Gli amanti del tennis non altro modo che abbonarsi a NowTV per non perdersi i match con protagonista l’élite del tennis mondiale. L’abbonamento è Now PASS SPORT, che costa 7,99 euro.

Guarda ATP Master 1000 su NowTV