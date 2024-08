Grok 2: aggiunta la possibilità di generare immagini direttamente su X

xAI, la società di intelligenza artificiale di proprietà di Elon Musk, ha lanciato oggi in beta Grok-2 e Grok-2 mini, due nuovi modelli di intelligenza artificiale che promettono miglioramenti significativi nel ragionamento e nelle capacità di generazione di immagini. Questi nuovi modelli sono attualmente disponibili solo per gli utenti Premium e Premium+ della rete sociale X, con accesso limitato a causa della fase di test.

Secondo il blog di xAI, Grok-2 rappresenta un avanzamento importante rispetto al precedente modello Grok-1.5, offrendo nuove capacità di chat, codifica e ragionamento. La versione Grok-2 mini, pur essendo una versione ridotta, mantiene una notevole efficienza nelle sue prestazioni. Un'anteprima di Grok-2 è stata già testata sulla classifica LMSYS sotto il nome di "sus-column-r", dimostrando il potenziale del nuovo modello.

Una delle novità più rilevanti di Grok-2 è la capacità di generare immagini direttamente sulla piattaforma X. Questa funzionalità è stata accolta con entusiasmo dagli utenti, anche se ha già sollevato alcune preoccupazioni. Le immagini create dagli utenti mostrano che la funzione di generazione non ha restrizioni particolari riguardo alla creazione di immagini di figure politiche, e molti utenti stanno sfruttando questa possibilità.

Grok AI Image Generation: pic.twitter.com/mjzSMEJ5Df — Jungle Inc: Deaton 4 Senate (@jungleincxrp) August 14, 2024

Grok-2 e le immagini AI: un rischio per le elezioni statunitensi

Con le elezioni presidenziali statunitensi all'orizzonte, è probabile che xAI e la piattaforma X ricevano pressioni per implementare limiti su questa funzione, per evitare abusi o disinformazione. Attualmente, la tecnologia utilizzata per la generazione delle immagini sembra essere FLUX.1, sviluppata da Black Forest Labs, come indicato nei prompt di esempio.

Al momento, le informazioni specifiche sulle capacità effettive di Grok-2 sono limitate. Tuttavia, alcuni ricercatori di app, come Nima Owji, che sembra essere anche un tester di funzionalità di X, hanno suggerito che Grok-2 sia migliorato nella generazione di codice, nella scrittura e nel riassunto delle notizie, anche se mancano prove concrete a supporto di queste affermazioni.

È importante notare che la prima versione di Grok ha mostrato diverse carenze, soprattutto nel riassumere notizie, ma xAI sembra determinata a correggere queste debolezze con il nuovo aggiornamento. Inoltre, xAI ha annunciato che intende rendere disponibili entrambi i modelli ai sviluppatori tramite la sua API enterprise entro la fine del mese, aprendo ulteriormente la strada all'integrazione di Grok in applicazioni aziendali più ampie.