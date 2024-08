Elon Musk: accusato di aver diffuso fake news sulle elezioni americane

Un recente rapporto del Center for Countering Digital Hate (CCDH), un'organizzazione no-profit britannica, accusa Elon Musk di aver diffuso disinformazione e fake news sulle elezioni statunitensi e sulla campagna presidenziale dei democratici tramite il social media X (precedentemente noto come Twitter).

Secondo quanto riportato da Engadget, il rapporto indica che Musk ha pubblicato almeno 50 post dal 1° gennaio al 31 luglio di quest'anno, contenenti affermazioni false sulle elezioni, che sono state successivamente smentite da fact-checker indipendenti.

Imran Ahmed, il CEO del CCDH, ha criticato l'approccio di Musk nel gestire la disinformazione su X, affermando che la mancanza di un'adeguata verifica dei fatti dimostra un fallimento nel contenere la diffusione delle bufale. Ahmed ha anche espresso preoccupazione per il potenziale aumento del rischio di violenza nel mondo reale, conseguente alla proliferazione di informazioni errate.

Che impatto ha una figura come Elon Musk sulle elezioni statunitensi?

Tra i post citati nel rapporto, alcuni accusano i democratici di importare illegalmente elettori per aumentare il numero di voti a loro favore, mentre altri promuovono teorie del complotto sulla presunta vulnerabilità del sistema elettorale americano a manipolazioni. Queste affermazioni sono state smentite da fonti autorevoli come Politifact e il Brennan Center for Justice.

Politifact ha ricordato che, sotto l'amministrazione del presidente Joe Biden, circa 3,6 milioni di immigrati sono stati espulsi dagli Stati Uniti tra febbraio 2021 e settembre 2023, contraddicendo l'accusa che i democratici stiano importando elettori.

Il Brennan Center for Justice, un istituto no-profit specializzato in diritto e politica, ha invece ribadito che i casi di frode elettorale negli Stati Uniti sono estremamente rari e che tutti gli stati adottano diversi livelli di sicurezza per prevenire illeciti elettorali. Il rapporto solleva preoccupazioni significative riguardo all'impatto della disinformazione diffusa da figure di spicco come Musk e mette in evidenza la necessità di un maggiore controllo sulla veridicità delle informazioni condivise su piattaforme socia