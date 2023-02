Grid Legends per PS5 gode di un'offerta del 63% su Amazon

Grid Legends è un gioco di corse dal design straordinario e divertente, che offre un gradito diversivo rispetto alle simulazioni più serie. Le somiglianze con il remake di Grid del 2019 sono innegabili, ma c'è una differenza evidente che distingue questo gioco. Il problema non è la nuova modalità narrativa, ma piuttosto il gameplay stesso. La maneggevolezza semplicemente non sembrava giusta nell'ultimo gioco, ma in questo è probabilmente la più divertente di qualsiasi gioco di corse attuale che non abbia la parola "Kart" nel titolo. Acquistalo su Amazon a soli 14,98€ invece di 39,99€.

L'introduzione di una modalità narrativa live-action è la seconda modifica più significativa. La modalità Storia presenta delle scene prima di ogni gara, rievocando il TOCA Racing Driver 2 di Codemasters del 2004. Si entra a far parte della squadra di corse Seneca, in difficoltà, e si affrontano i rivali di sempre Ravenwest e il loro pilota di punta, Nathan McKane. Anche se la trama e la recitazione sono competenti, lo scenario è molto simile alla modalità storia in computer grafica di F1 2021, Braking Point. È alla pari in termini di qualità, quindi se vi è piaciuto il primo, probabilmente amerete anche questo.

Grid Legends fa un uso eccellente di McKane, poiché avere un avversario riconoscibile da inseguire durante le gare aumenta l'impatto emotivo del gioco. Inoltre, è tornata la funzione Nemesi, che rende ostili i nemici dell'IA se ci si scontra spesso con loro. Una volta attivati, si lanciano verso di voi in modo divertente, ma le condizioni in cui vi si scagliano contro sembrano casuali. A seconda dell'impostazione di difficoltà scelta, è possibile completare la modalità storia del gioco in circa sette ore. La curva di difficoltà è un po' sbilanciata nel complesso, con l'impostazione più difficile che spesso sembra ingiustamente impegnativa rispetto a quella successiva. Per chi vuole gareggiare contro avversari veri e propri, è disponibile un'altra opzione multigiocatore molto forte, con un massimo di 22 veicoli in pista contemporaneamente e un supporto per l'accesso a metà gara.

Oltre alla modalità narrativa principale, esiste anche una modalità carriera, che però sembra un riempitivo a causa della ripetizione dello stesso gameplay e del suo sistema di eventi classificati. Tuttavia, alcuni eventi della carriera sono bloccati fino a quando non si raggiunge un particolare livello di potenziamento su un determinato tipo di veicolo, il che a volte rende necessario ripetere gli eventi precedentemente svolti per accumulare abbastanza chilometri con quell'auto da sbloccare le sue personalizzazioni. Approfitta ora dello sconto del 63% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

