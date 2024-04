Grey's Anatomy 20: 2 mesi GRATIS per guardarla in streaming su Disney+

Grey's Anatomy 20 è finalmente disponibile. La nuova stagione della serie TV medica più amata e famosa è adesso disponibile in streaming su Disney+ con i 10 episodi che la compongono. Per guardarla dovrai abbonarti alla piattaforma che detiene i diritti di trasmissione in esclusiva per l'Italia: se scegli un abbonamento Premium o Standard annuale potrai pagare 12 mesi al prezzo di 10, avendo di fatto 2 mesi gratis.

Grey's Anatomy 20: di cosa parla la nuova stagione

Ripartiamo da quanto successo nella stagione precedente, in cui Miranda Bailey si è trovata ad affrontare le sfide del fronte conservatore, in particolare riguardo al suo lavoro sulla procreazione assistita. Nel frattempo, Blue ha disobbedito agli ordini per salvare la vita del compagno di stanza di Jules, mettendo in discussione il protocollo medico. La situazione personale di Maggie Pierce ha subito una svolta, con la sua uscita di scena e il matrimonio turbolento con Winston che ha raggiunto una svolta significativa.

Meredith e Nick hanno risolto le loro divergenze e Meredith si è recata a Boston per continuare le sue ricerche sull'Alzheimer. Nel frattempo, Simone ha abbandonato il suo fidanzato Trey all'altare per seguire il suo cuore e dichiarare il suo amore per Lucas. Link e Jo hanno finalmente capito di non poter stare lontani l'uno dall'altro, mentre Teddy ha affrontato una situazione difficile quando ha perso i sensi in sala operatoria prima di un'importante operazione.

Ci aspettiamo quindi che tutto questo venga esplorato nella nuova stagione.

