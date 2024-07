Grave violazione della sicurezza informatica per Leidos Holdings

Un grave attacco informatico ha colpito Leidos Holdings, uno dei principali fornitori di servizi IT per il governo degli Stati Uniti. Secondo Bloomberg, gli hacker sono riusciti a sottrarre e diffondere documenti interni dell'azienda, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni governative.

Leidos ha confermato di essere a conoscenza dell'incidente e ritiene che i documenti siano stati rubati durante una precedente violazione del sistema di Diligent Corp., una società utilizzata da Leidos per ospitare informazioni raccolte durante indagini interne.

L'attacco sembra collegato a una violazione avvenuta nel 2022 che ha coinvolto Steele Compliance Solutions, una filiale di Diligent. La società ha informato i clienti interessati e ha adottato misure correttive nel novembre 2022, ma l'attacco recente mostra che le misure adottate potrebbero non essere state sufficienti.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è uno dei principali clienti di Leidos

La violazione della sicurezza presso Leidos è particolarmente preoccupante data la natura dei suoi clienti. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è uno dei principali clienti dell'azienda, e la compromissione delle informazioni potrebbe avere gravi implicazioni per la sicurezza nazionale. Questo incidente evidenzia l'importanza critica della protezione dei dati sensibili e la necessità di una vigilanza continua contro le minacce informatiche.

Le conseguenze di questa violazione potrebbero essere significative sia per Leidos che per le entità governative coinvolte. È probabile che verranno avviate ulteriori indagini per valutare l'entità del danno e per adottare misure preventive al fine di evitare simili incidenti in futuro. La fiducia nella capacità di Leidos di proteggere informazioni critiche potrebbe essere messa in discussione, con possibili ripercussioni sui suoi rapporti con i clienti governativi e sulle sue operazioni commerciali.

Diligent ha dichiarato di essere impegnata a collaborare con i suoi clienti per migliorare ulteriormente le misure di sicurezza e prevenire future violazioni. La società ha sottolineato che l'incidente è stato preso molto seriamente e che continueranno a lavorare per rafforzare la loro sicurezza informatica.