GRANDE OFFERTA per l'Aspirapolvere Multiuso Temola col 43% di SCONTO!

La pulizia e l'igiene sono fondamentali, sia in casa, sia nell'automobile, sia in tutti quegli angoli difficili da raggiungere, dove serve più precisione che altro. Ebbene sono nati degli aspirapolvere molto utili, poco più grandi degli aspirabriciole, che sono perfetti per tutto ciò, ed ora uno di questi è proprio in offerta per te!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon l'aspirapolvere multiuso Temola a soli 19,99€, quindi con uno sconto del 43% che ti farà risparmiare addirittura 15€!

Pulizia di precisione, in casa e in auto!

Questo aspiratore TS10 adotta un motore ad alta potenza da 120W, che ruota a una velocità massima di 36000 PM al minuto, fino a una potenza di aspirazione di 9000 PA. Grazie a questo e alla sua assenza di fili e la batteria interna, potrai assorbire rapidamente e in modo pulito tutto lo sporco o i detriti, inclusi peli di animali domestici, frammenti di carta, polvere, cenere e così via.

Insomma l'aspirapolvere multiuso Temola è comodo, potente e versatile, ma anche leggero come un bicchiere d'acqua, e sarà il tuo compagno di viaggio perfetto anche per le gite al mare per liberarti della sabbia in auto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.