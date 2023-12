GRANDE OCCASIONE per il portatile ASUS Chromebook Flip in OFFERTA!

Se sei un lavoratore o un artista, le esigenze in termine di accessori possono paradossalmente essere molto simili: ad esempio, potresti necessitare di un PC che possa offrirti un ventaglio di possibilità ampio, come magari il posizionarlo in modi diversi o sfruttare uno schermo con touch. Con l'ASUS Chromebook Flip in offerta di cui ti parliamo, avai tutto questo!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il PC portatile convertibile ASUS Chromebook Flip CX1400FKA a soli 329€, con uno sconto del 17% sul prezzo più basso recente e un risparmio esagerato di 70€ sul costo originale!

Arte e comodità col Chromebook Flip!

Con questo PC puoi contare su uno straordinario display da 14 pollici, touchscreen FHD. Questa bellezza di dispositivo massimizza l'area dello schermo, offrendo immagini coinvolgenti per una produttività mirata. Per quanto riguarda i componenti, ha dalla sua un processore Intel con scheda grafica integrata e offre prestazioni eccellenti per esperienze reattive con le tue app.

Utilizzando questo comodo e trendy ASUS Chromebook sarai sempre protetto ed aggiornato, dato che è abilitato con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, così da mantenere il tuo dispositivo al sicuro. Un'occasione davvero perfetta per chi è sempre in movimento, e non solo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.