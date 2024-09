GPT-4o-2024-08-06: rilascio ufficiale con il servizio Azure OpenAI

Il mese scorso, OpenAI ha annunciato il suo ultimo aggiornamento del modello di frontiera denominato GPT-4o-2024-08-06. Questo modello aggiornato è dotato di supporto per Structured Output nell'API per garantire che gli output generati dal modello corrispondano esattamente agli schemi JSON forniti dagli sviluppatori. Insieme all'API Structured Output, OpenAI ha anche ridotto i prezzi delle sue API per gli sviluppatori Azure OpenAI. Nelle scorse ore Microsoft ha annunciato che l'API GPT-4o-2024-08-06 è ora disponibile in tutte le regioni degli Stati Uniti e Svezia Centrale come parte delle distribuzioni Global e Regional Standard.

Microsoft sta anche adeguando il prezzo stabilito da OpenAI per questo nuovo modello. Gli input hanno un prezzo di 2,50 dollari per 1 milione di token e gli output sono 10 dollari per 1 milione di token. Con Adesso, l'API del modello più recente è più economica del 50% per i token di input e del 33% per i token di output. Gli sviluppatori che utilizzano il modello GPT-4o-2024-05-13 dovrebbero passare manualmente a questo modello più recente per nuovi miglioramenti e prezzi ridotti. Attualmente, Microsoft non ha in programma aggiornamenti automatici al nuovo modello.

Come accennato, gli output strutturati nell'API GPT-4o-2024-08-06 saranno disponibili in due formati. Il primo è lo schema JSON definito dall'utente. Questa opzione consente agli sviluppatori di specificare l'esatto schema JSON che desiderano che l'IA segua. Inoltre, è supportato sia da GPT-4o-2024-08-06 che da GPT-4o-mini-2024-07-18. Il secondo formato riguarda un più accurato output dello strumento ("Strict Mode"). Questa versione limitata consente agli sviluppatori di definire firme di funzione specifiche per l'uso dello strumento. Sono supportate da tutti i modelli che supportano la chiamata di funzione, inclusi i modelli GPT-3.5 Turbo, GPT-4, GPT-4 Turbo e GPT-4o da giugno 2023 in poi.

GPT-4o-2024-08-06: i vantaggi dell’uso di Structured Outputs

Microsoft ha evidenziato i principali vantaggi per gli sviluppatori quando utilizzano Structured Outputs nell'API GPT-4o-2024-08-06. In primis vi sono formati di dati coerenti. Gli output aderiscono a uno schema JSON definito, riducendo al minimo la necessità di post-elaborazione manuale. In seguito, sono presenti integrazioni di strumenti flessibili. Il tool supporta firme di funzioni specifiche, consentendo output precisi per le integrazioni di strumenti. Infine, vi è lo sviluppo di applicazioni semplificato che migliora l'esperienza utente complessiva. Con funzionalità migliorate e costi inferiori, l'aggiornamento GPT-4o-2024-08-06 rappresenta un significativo passo avanti per gli sviluppatori che cercano di sfruttare le capacità dell'IA nelle loro applicazioni. Questa versione probabilmente accelererà l'adozione di strumenti e servizi basati sull'IA in vari settori.