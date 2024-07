OpenAI svela la roadmap verso l’intelligenza artificiale generale

Durante un incontro interno all’azienda, OpenAI ha discusso un nuovo sistema di classificazione per lo sviluppo dell'AGI (Artificial General Intelligence). Bloomberg ha ora rivelato i dettagli condivisi da OpenAI con i suoi dipendenti. La società ha proposto infatti cinque livelli per monitorare i suoi progressi verso la costruzione dell'intelligenza artificiale generale. Il primo livello è costituito dai chatbot (ad esempio ChatGPT) ovvero AI con capacità linguistiche di conversazione. Il secondo riguarda invece i ragionatori (Reasoners) Si tratta di sistemi AI con capacità di risoluzione dei problemi a livello umano. Al terzo livello si trovano gli agenti (Agents), che possono eseguire azioni per conto degli utenti. Il quarto e il quinto livello riguardano infine gli innovatori e le organizzazioni (Innovators e Organizations). I primi sono AI che possono aiutare nell'invenzione e nella scoperta, mentre le seconde sono AI in grado di svolgere il lavoro di un'intera organizzazione.

Attualmente, OpenAI ha raggiunto il livello 1 ed è sul punto di raggiungere il livello 2. Il prossimo sistema di intelligenza artificiale di livello (reasoners) sarà in grado di eseguire compiti di risoluzione dei problemi di base con la potenza di un essere umano con un'istruzione di livello di dottorato. Durante l'incontro interno, OpenAI ha anche presentato un progetto di ricerca utilizzando il suo modello GPT-4. La società ha mostrato le nuove abilità de modello che coinvolgono un ragionamento simile a quello umano. OpenAI condividerà maggiori informazioni sui livelli AGI con gli investitori e il pubblico in generale nel prossimo futuro.

OpenAI: i 5 livelli verso l’AGI del concorrente DeepMind

OpenAI non è la prima organizzazione a proporre tali livelli per lo sviluppo dell’AI generale. Il team DeepMind di Google Research ha recentemente sviluppato un quadro per classificare le capacità e il comportamento dei modelli di AGI. Al livello 0 non vi è alcuna AI. Il primo livello consiste in un’AI con capacità pari o leggermente migliori di un essere umano non esperto. Il secondo riguarda un’AI competente almeno al 50% degli adulti qualificati. Il terzo e il quarto livello consistono in un’AI esperta almeno al 90% e al 99% degli adulti qualificati. Infine, il quinto livello è il livello superumano, in cui l’AI è in grado di superare il 100% degli umani.

La rivelazione del sistema di classificazione interno di OpenAI per lo sviluppo dell'AGI, insieme al quadro simile di DeepMind, segna un passo significativo nella continua ricerca dell'intelligenza artificiale generale. Questi approcci strutturati non forniscono solo una roadmap verso il progresso, ma promuovono anche la trasparenza e facilitano il confronto tra diversi modelli di AI.