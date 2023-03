Govee TV LED strisce RGBIC: arriva un GRANDE SCONTO su Amazon

La comodità delle Smart TV le ha rese praticamente indispensabili in tutte le case, versatili e all'avanguardia adatti a tutte le esigenze. tuttavia anche lo stile vuole la sua parte, e l'effetto che contorna questi nostri dispositivi, anche se puramente estetico, potrebbe dare quel tocco in più che ci serve in casa. In questi casi ci vengono in soccorso prodotti come strisce di luci LED intelligenti, che applicati alla propria TV possono dare esattamente quel tocco, come anche le Govee di cui vi parliamo oggi.

Questo tocco di classe è alla sola distanza di un click, e da oggi in modo più conveniente su Amazon, perché potrete aggiudicarvi le strisce di luci LED Govee a soli 55,99€ con un risparmio totale del 30% sul prezzo di listino, equivalente a circa 34,00€.

Strisce LED smart Govee: il tocco da sogno

Le luci saranno applicabili sul retro delle TV o schermi da PC da 55/56 pollici, e possono essere controllate tramite l'applicazione per smartphone, ma non solo. Infatti potrete usufruire anche dei comandi vocali di Google Assistant e Alexa. La tecnologia RGBIC garantisce effetti di luce dinamici, che possono anche lampeggiare all'occorrenza e che dispongono di una modalità musica con microfono integrato.

In allegato troverete anche la fotocamera da 1080P, che riconoscerà i colori sullo schermo della TV e li applicherà automaticamente alla striscia LED intelligente Govee. L'installazione della fotocamera è semplice, e può essere applicata in alto, o in basso al centro del televisore, mentre le le luci possono essere applicate con clip e adesivi su tutti e quatto i lati del TV (delle dimensioni citate).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.