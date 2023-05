Di action cam ne è pieno il mercato, ma quella per definizione - nonché la più affidabile, anche in ottica futura - è certamente la GoPro. Tra i prodotti di punta c'è la HERO9 Black, dotata di schermo LCD touch e in grado di registrare video addirittura in 5K UHD.

La scheda tecnica è davvero strepitosa e, di conseguenza, il prezzo di listino non è proprio alla portata di tutti. Oggi però c'è da ragionare in termini opposti, perché con il doppio sconto Amazon la GoPro HERO9 Black passa da 430€ a 284,90€, spedizione inclusa (per gli abbonati a Prime).

GoPro HERO9 al minimo storico con il doppio sconto Amazon: la action cam tua a meno di 290€

Volendo sintetizzare al massimo, ti potrei dire che non troverai migliore action cam della GoPro HERO9 Black, ma meglio approfondire. A spiccare è la capacità di registrare video fino alla risoluzione 5K UHD a 30 fotogrammi al secondo (grazie al nuovo sensore da 23,6 megapixel). Questo significa che la qualità d'immagine è superlativa, eccezionale. Ovviamente puoi anche scattare foto nitide e di qualità (20 megapixel).

A balzare subito all'occhio è anche il display anteriore a colori. Questo di permette di visualizzare ciò che si sta riprendendo, così da accertarsi che tutti siano ben posizionati nell'inquadratura. Lo schermo touch posteriore, invece, consente un controllo rapido e intuitivo, con tanto di supporto allo zoom tattile.

La HERO9 Black ha anche una batteria più potente rispetto ai modelli precedenti, che consente una maggiore durata della batteria durante le sessioni di ripresa. Inoltre, è dotata dello stabilizzatore di immagine avanzato HyperSmooth 3.0, e di altre feature spaziali come TimeWarp 3.0, Slow Motion 8X e HindSight.

Impermeabile (in acqua, fino a 10 metri di profondità) e super resistente, la GoPro HERO9 Black è l'ideale per tutte le attività sportive, anche quelle più estreme. Video e foto sono di assoluta qualità e non mancano tutte quelle feature che si traducono in un'esperienza d'uso impeccabile.

Un'altra caratteristica notevole è la resistenza all'acqua fino a 10 metri di profondità senza la necessità di una custodia aggiuntiva. La HERO9 è la scelta ideale per gli appassionati di sport, gli avventurieri e tutti coloro che desiderano catturare i momenti più emozionanti delle proprie esperienze. Se pensi di far parte di questa categoria, per nessun motivo al mondo dovresti fartela sfuggire a meno di 290€.

