Google vuole acquistare Wiz: società di sicurezza a 23 miliardi di dollari

Google potrebbe essere in procinto di realizzare la sua più grande acquisizione di sempre. Secondo il Wall Street Journal, la società madre di Google, Alphabet, è in trattative avanzate per acquistare Wiz, un'azienda di sicurezza cloud, per circa 23 miliardi di dollari. Sebbene l'accordo non sia ancora definitivo, il WSJ riferisce che potrebbe concludersi a breve. Wiz offre un approccio "all-in-one" alla sicurezza cloud, analizzando dati provenienti da piattaforme come Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud e altre, per identificare potenziali rischi per la sicurezza.

I dirigenti di Alphabet vedono questa acquisizione come un'opportunità per rafforzare ulteriormente il business cloud di Google, che ha registrato una crescita del 28%, raggiungendo 9,57 miliardi di dollari nel primo trimestre di quest'anno. Questo potrebbe rappresentare un passo strategico per consolidare la posizione di Google nel mercato della sicurezza cloud.

Né Google né Wiz hanno rilasciato commenti ufficiali sulla possibile acquisizione. Tuttavia, questo rapporto arriva a soli due mesi di distanza dall'annuncio di Wiz di aver raccolto 1 miliardo di dollari in un round di finanziamento di Serie E, portando la sua valutazione a 12 miliardi di dollari. Fondata quattro anni fa da ex dipendenti Microsoft, Wiz ha raccolto un totale di 1,9 miliardi di dollari fino ad oggi.

Wiz ha un fatturato ricorrente annuale di 350 milioni di dollari

Al momento dell'ultima raccolta fondi, Wiz ha dichiarato di avere un fatturato ricorrente annuale di 350 milioni di dollari. L'azienda sembrava destinata ad acquisire piccole startup di sicurezza e successivamente quotarsi in borsa, ma l'acquisizione da parte di Alphabet potrebbe farle intraprendere un percorso diverso.

Tra gli investitori di Wiz figurano nomi di spicco nel mondo del venture capital, tra cui Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, Thrive Capital, Greylock Partners, Wellington Management, Cyberstarts, Greenoaks Capital, Howard Schultz, Index Ventures, Salesforce Ventures e Sequoia Capital. Questa rete di investitori illustri sottolinea l'importanza e il potenziale di Wiz nel settore della sicurezza cloud.

Se l'acquisizione dovesse andare a buon fine, rappresenterebbe un passo significativo per Google nel rafforzare la propria offerta di sicurezza cloud, offrendo soluzioni sempre più integrate e robuste per i propri clienti.