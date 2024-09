Google VS Fake News: nuovo strumento per scovare i deepfake

Google ha annunciato lo sviluppo di una nuova tecnologia progettata per aiutare gli utenti a distinguere le immagini autentiche da quelle manipolate o create artificialmente. Questo strumento si basa sull'adozione dello standard di autenticazione C2PA, un protocollo che consente di tracciare l'origine di una fotografia, determinando se è stata alterata o generata tramite intelligenza artificiale.

In un futuro non troppo lontano, i risultati di ricerca di Google includeranno una funzionalità innovativa che avviserà gli utenti se un'immagine visualizzata è stata creata o modificata utilizzando strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Tale funzione sarà resa possibile grazie all'integrazione del C2PA, che fornirà dettagli precisi sull'origine di ogni immagine, inclusi dati come il dispositivo con cui è stata scattata e la sua posizione geografica. Questo permetterà agli utenti di verificare in modo più accurato la provenienza e l’autenticità delle immagini.

Google collabora con altre realtà del settore contro questo fenomeno

Google non è sola in questo impegno. L'azienda sta collaborando con altre importanti realtà del settore tecnologico per favorire l'adozione su vasta scala dello standard C2PA. Tuttavia, ci sono ancora alcune difficoltà tecniche da superare. Una delle principali sfide riguarda l’interoperabilità tra dispositivi e software diversi. Attualmente, infatti, solo poche fotocamere supportano il protocollo C2PA, e molti programmi di fotoritocco non offrono ancora la possibilità di inserire nei file i metadati necessari per tracciare l'origine dell'immagine.

Nonostante queste problematiche, Google rimane fermamente impegnata a trovare soluzioni che possano arginare la diffusione di immagini false o fuorvianti. La collaborazione con altre aziende del settore tecnologico si rivela cruciale per la creazione di un sistema di autenticazione che sia sia affidabile che facilmente utilizzabile su dispositivi e piattaforme diverse. Grazie a questo approccio, Google mira a contrastare in maniera efficace il fenomeno della disinformazione visiva, creando un ecosistema digitale più sicuro e trasparente per tutti gli utenti.