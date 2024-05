Google userà il calore dei data center per riscaldare gli edifici

I data center di Google si stanno espandendo per supportare le sue ambizioni di intelligenza artificiale. Tuttavia, l’azienda di Mountain View ha pensato anche all’ambiente. Un nuovo progetto in Finlandia mostra un modo in cui l’azienda sta cercando di affrontare l’impatto ambientale di tale crescita. Come dichiarato dall’azienda, Google spenderà 1 miliardo di euro (circa 1,1 miliardi di dollari) per espandere il suo data center in Finlandia per “sbloccare ulteriormente il potenziale dell’intelligenza artificiale”. Tale progetto include anche piani per riutilizzare il calore del data center per riscaldare le case, le scuole e gli edifici pubblici vicini. Riutilizzare il calore del server è un modo per mitigare gli effetti dell’AI sulla rete elettrica e sull’ambiente. Se Google non sta attenta, la sua corsa per iniettare l’AI nella ricerca e in altri prodotti potrebbe far deragliare gli obiettivi climatici dell’azienda ed esercitare ulteriore pressione sui sistemi energetici in cui opera.

Google: l’energia che cederà sarà prevalentemente pulita

La formazione e la gestione dell’intelligenza artificiale richiedono data center nuovi e più potenti. Per alleviare letteralmente un po’ il peso dell’espansione del suo data center finlandese, Google ha stretto una partnership con il comune di Hamina e il fornitore di energia Haminan Energia. Entro il 2025 si prevede di recuperare il calore dai server del data center e inviarlo alle case e agli edifici pubblici della zona. Si tratta del primo progetto di questo tipo per Google, che afferma di fornire il riscaldamento gratuitamente. Google riutilizza quel calore per i propri uffici da quasi un decennio. Man mano che il data center si espande e utilizza più energia, Google prevede di condividere quel calore per soddisfare l’80% della domanda annuale di riscaldamento del distretto locale. Google acquista energia priva di inquinamento da carbonio per coprire il 97% del consumo energetico dei data center. Quindi, l’energia utilizzata sarà pulita.

A dire il vero, questo è solo un passo locale verso una grande sfida globale. Google non pubblica un report aggiornato sulla sostenibilità da luglio 2023, prima dell’era dei Gemini. Alcuni dei suoi concorrenti nel campo dell’intelligenza artificiale stanno già vedendo aumentare le emissioni di gas serra man mano che espandono i loro data center. Microsoft, per esempio, ha visto le sue emissioni aumentare del 30% da quando ha assunto un grande impegno sul clima nel 2020. Entro il 2030, Google si è impegnata a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di anidride carbonica. Ciò significa trattenere o compensare la quantità di CO2 che riscalda il pianeta rilasciata. Ciò diventa molto più difficile da fare se il consumo di energia aumenta alle stelle grazie all’intelligenza artificiale.