Google Gemini: 4 nuove funzionalità a disposizione degli utenti

Gemini, il potente modello di intelligenza artificiale di Google, sta per trasformare radicalmente l'utilizzo dei prodotti e servizi dell'azienda. Durante la conferenza I/O 2024, Sundar Pichai ha annunciato l'integrazione di Gemini in diverse aree chiave, promettendo un'interazione più naturale e intuitiva con la tecnologia.

Gemini sarà integrato nelle app Google per migliorare le interazioni quotidiane. Gli utenti potranno, ad esempio, trascinare e rilasciare immagini generate dall'IA nei messaggi o utilizzare la funzione "Chiedi a questo video" su YouTube per ottenere informazioni specifiche dai video. In Gmail, invece, Gemini assisterà nella ricerca, sintesi e scrittura di e-mail, oltre a gestire compiti complessi come la gestione dei resi degli acquisti online.

Una delle novità più innovative è Gemini Live, una nuova esperienza che permette conversazioni vocali approfondite con l'IA sui dispositivi mobili. Gemini può essere interrotto e si adatta in tempo reale ai modelli vocali dell'utente, rispondendo anche all'ambiente circostante tramite foto o video.

Google Gemini e le 4 nuove maggiori funzionalità

Un'altra rivoluzione in arrivo è la sostituzione di Google Assistant con Gemini su Android, rendendo l'IA una parte integrante del sistema operativo mobile. Inoltre, la funzione "Ask Photos" permetterà di cercare nella libreria di foto utilizzando domande in linguaggio naturale, comprendendo il contesto e riconoscendo oggetti e persone per riassumere i ricordi delle foto.

Anche Google Maps beneficerà dell'intelligenza di Gemini, offrendo riepiloghi generati dall'IA di luoghi e aree, basati sui dati cartografici della piattaforma. L'integrazione di Gemini mira a rendere i prodotti Google più intuitivi, efficienti e utili.

Con la capacità di comprendere e rispondere alle esigenze degli utenti in modo più naturale e personalizzato, Gemini apre nuove possibilità per l'interazione con la tecnologia, rendendo la vita quotidiana più semplice e connessa. Staremo a vedere quando saranno disponibili queste nuove feature e queste funzionalità e di come reagirà l'utenza a queste integrazioni di Gemini.