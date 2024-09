Google usa l'AI per creare falsi podcast dagli appunti degli utenti

Google ora può trasformare la ricerca degli utenti in un podcast generato dall'intelligenza artificiale, completo di due "host" che discutono sull’argomento. La funzionalità sperimentale è presente in NotebookLM, l'app per prendere appunti tramite intelligenza artificiale lanciata da Big G l'anno scorso. Questa consentirà agli host AI di "riassumere il tuo materiale, creare collegamenti tra argomenti e scambiare battute". È pensata per basarsi sulle funzionalità esistenti di NotebookLM che aiutano a interagire con gli appunti, trascrizioni e altri documenti di ricerca. Naturalmente, per aiutare gli utenti a riassumere la ricerca, l'app utilizza già il modello di intelligenza artificiale Gemini.

Google: discussioni coinvolgenti, ma presenti errori e riempitivi

Gli host del podcast di NotebookLM potrebbero quasi essere scambiati per podcaster umani, poiché conversano in linguaggio naturale. Il tono è spesso conviviale e spensierato. Tuttavia, non è chiaro se questo cambi quando la discussione verte su argomenti più seri (ad esempio la guerra). È innegabile che tale funzionalità rende l'apprendimento della ricerca più coinvolgente. Tuttavia, la conversazione è piena di riempitivi. Ciò potrebbe rendere difficile distillare rapidamente e chiaramente tutte le informazioni. La stessa azienda di Mountain View lo ricorda nel proprio annuncio. La funzionalità non è infatti "una visione completa o oggettiva di un argomento, ma semplicemente un riflesso" delle note.

Ci sono anche altre limitazioni per Audio Overview, poiché Google afferma che potrebbero volerci diversi minuti per generare una discussione simile a un podcast. Inoltre, è disponibile solo in inglese. Infine, come molti strumenti di intelligenza artificiale, bisogna anche considerare che possono essere presenti errori ed inesattezze. Gli utenti possono provare la funzionalità tramite NotebookLM. Basterà poi selezionare la guida Notebook nell'angolo in basso a destra dello schermo e premere Carica sotto l'intestazione "Audio Overview". Ad oggi l’azienda di Mountain View non ha ancora annunciato quando questa funzionalità potrà essere disponibile in altre lingue, come ad esempio l’italiano. Per saperne di più bisognerà attendere i prossimi mesi.