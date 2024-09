Gemini Live disponibile per abbonati Gemini Advanced su Android

Il mese scorso, Google ha annunciato di aver avviato il roll-out di Gemini Live. Si tratta di una nuova esperienza vocale per accedere a Gemini sui dispositivi Android. Con tale funzionalità, gli utenti possono avere conversazioni fluide con il chatbot e persino interromperlo per ottenere maggiori dettagli in un modo più naturale e colloquiale. Nelle scorse ore, la società di Mountain View ha aggiornato la sua pagina Gemini per annunciare che l'esperienza Gemini Live è ora disponibile per tutti gli abbonati Gemini Advanced sui dispositivi Android con la lingua impostata su Inglese (Stati Uniti). È possibile accedere alla funzionalità AI di Google da un telefono o tablet Android tramite l'ultima app mobile Gemini o utilizzando il chatbot come assistente mobile.

Per accedere alla funzionalità, gli utenti devono avere almeno 18 anni. È importante notare che questa non sarà disponibile con un account Google aziendale o scolastico. L’unico account compatibile è quello personale. Inoltre, al momento, i modelli Gemma non possono essere utilizzate con Gemini Live.

Gemini Live: come usare la nuova funzione su Android

Per iniziare a usare la funzionalità AI di Google sul proprio dispositivo Android basta aprire l’app mobile Gemini e toccare l’icona Live. Gli utenti che accedono per la prima volta possono semplicemente seguire le istruzioni sullo schermo. Fatto ciò, basta iniziare a parlare. Per disattivare il microfono, basta dire "stop" o toccare i pulsanti Hold o End sullo schermo. Bisogna ricordare che Gemini Live non sarà disponibile quando il dispositivo è bloccato. Per parlare con l'AI in background, bisogna attivare le notifiche per Gemini Live sul proprio dispositivo. Fatto ciò, mentre si parla con l'intelligenza artificiale, è possibile accedere ad altre app sul proprio dispositivo. Nei prossimi mesi, l'azienda di Mountain View dovrebbe espandere la disponibilità di tale funzionalità al web Gemini e all'esperienza Gemini su iOS.