Google testa "Ask for Me": l'AI che chiama le aziende al posto tuo

Google sta sviluppando una nuova funzione denominata "Ask for Me", progettata per permettere all'intelligenza artificiale di effettuare chiamate alle imprese locali per conto degli utenti. Questa innovativa caratteristica, attualmente in fase sperimentale all'interno di Google Search Labs, è al momento disponibile solo per due categorie di attività: saloni di bellezza e officine meccaniche.

Quando un utente cerca uno di questi servizi su Google, potrebbe visualizzare l'opzione "Ask for Me". Se selezionata, l'intelligenza artificiale di Google avvierà un dialogo con l'utente per raccogliere dettagli essenziali, come il tipo di servizio desiderato (ad esempio, un taglio di capelli o una manutenzione del veicolo), il modello dell'auto nel caso di un'officina e la disponibilità dell'utente per fissare un appuntamento.

Per completare la procedura, verrà richiesto un indirizzo email o un numero di telefono per ricevere eventuali aggiornamenti sulla richiesta. Questa tecnologia si basa su Duplex, un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Google per effettuare prenotazioni telefoniche in modo automatico.

Alcune delle caratteristiche principali di "Ask for me"

Una delle caratteristiche principali di "Ask for Me" è la trasparenza: ogni azienda contattata verrà informata che la chiamata proviene da un sistema automatizzato di Google, agendo per conto di un utente. Inoltre, le imprese hanno la possibilità di rifiutare tali chiamate modificando le impostazioni del proprio Google Business Profile o facendo esplicita richiesta durante la chiamata stessa.

Google ha implementato delle restrizioni per evitare che il sistema generi un numero eccessivo di chiamate, garantendo così un impatto gestibile per le aziende coinvolte. Inoltre, i dati raccolti durante le conversazioni potranno essere utilizzati per migliorare il servizio e ottimizzare future richieste di altri utenti con esigenze simili.

Nonostante le potenzialità di "Ask for Me", è probabile che inizialmente questa funzione possa generare incertezza tra i proprietari di saloni di bellezza e officine meccaniche. Ricevere telefonate da un'intelligenza artificiale potrebbe risultare insolito o creare dubbi sulla gestione delle prenotazioni. Tuttavia, se questa tecnologia si diffonderà con successo, potrebbe semplificare notevolmente la comunicazione tra clienti e imprese, migliorando l’efficienza e riducendo il tempo necessario per fissare appuntamenti telefonici.