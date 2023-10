Google svela i nuovi Pixel Buds Pro: subito in preordine su Amazon

In occasione del lancio di Pixel 8 e Pixel 8 Pro, Google ha presentato anche i nuovi auricolari Pixel Buds Pro. Caratterizzati da nuove colorazioni e nuove funzionalità software, soprattutto per quanto concerne la cancellazione del rumore, sono disponibili per il preordine su Amazon al prezzo consigliato di 229 euro.

Nuovi Google Pixel Buds Pro: le caratteristiche

Progettate per completare perfettamente l'intera lineup Pixel, i Pixel Buds Pro sono ora disponibili in due nuovi e stupefacenti colori: Bay e Porcelain, perfettamente in linea con l'estetica di Pixel 8, Pixel 8 Pro e il prossimo Pixel Watch 2.

Ma non si tratta solo di estetica: le Pixel Buds Pro offrono ora un'esperienza audio ancora più piacevole. Sfruttando la già impressionante qualità delle chiamate, questi auricolari supportano la tecnologia Bluetooth Super Wideband su Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Questa innovazione raddoppia la larghezza di banda per le voci, rendendo la tua voce più ricca, chiara e naturale che mai.

La maggiore larghezza di banda gioca anche un ruolo importante in Clear Calling, una funzionalità che riduce il rumore di fondo durante le chiamate, rendendo la voce dell'altra persona cristallina.

Grazie alla potenza dell'IA, non dovrai più togliere gli auricolari quando qualcuno inizia a parlarti. Con la funzione di Rilevamento delle Conversazioni attivata, l'IA riconosce quando inizi a parlare e risponde mettendo in pausa la tua musica e passando alla Modalità di Trasparenza, consentendoti di sentire ciò che viene detto intorno a te. Quando smetti di parlare, la funzionalità riprende automaticamente la tua musica e riattiva la Riduzione del Rumore Attiva. È un modo senza soluzione di continuità per interagire con l'ambiente circostante senza perdere il ritmo.

Per i giocatori, le Pixel Buds Pro offrono ora un'esperienza di gioco più coinvolgente e reattiva, riducendo al minimo la latenza Bluetooth.

A tutti piace alzare il volume di tanto in tanto, ma è essenziale proteggere l'udito nel lungo termine. Ora puoi ottenere informazioni sulle tue abitudini di ascolto e ricevere suggerimenti per mantenere il benessere dell'udito. L'app delle Pixel Buds Pro ti consente di accedere a un registro delle tue abitudini di ascolto e ti avvisa quando è il momento di abbassare il volume.

Le Pixel Buds Pro sono progettate per eccellere non solo con tutta la gamma Pixel ma anche con altri telefoni Android. E la loro compatibilità si sta espandendo ai Chromebook. Con l'app web, puoi comodamente regolare le impostazioni degli auricolari, passare tra le modalità di controllo del rumore e installare gli aggiornamenti del firmware, il tutto direttamente dal tuo Chromebook.

Questo fantastico aggiornamento software inizierà a essere distribuito oggi, beneficiando sia i nuovi che i vecchi utenti delle Pixel Buds Pro. Nel frattempo, puoi prenotare i nuovi auricolari a partire da 229 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.