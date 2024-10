Google sperimenta le "spunte blu" nelle ricerche e nei risultati

Google sta sperimentando una nuova funzionalità di verifica per i risultati di ricerca, pensata per aiutare gli utenti a distinguere i siti web autentici da quelli potenzialmente fraudolenti. In questa fase di test, alcuni utenti hanno già notato l’apparizione di un segno di spunta blu accanto a determinati link, segno che il sito web o l'azienda in questione è stata verificata e può essere considerata affidabile.

Questo segno di spunta, che ricorda le spunte di verifica usate su altre piattaforme, si basa su diversi fattori. Google tiene conto, tra le altre cose, della verifica del sito web attraverso il Merchant Center, un servizio di Google che raccoglie informazioni sugli e-commerce, e su revisioni manuali effettuate per accertare l'affidabilità delle aziende. Se un sito soddisfa questi requisiti, può ottenere il segno di spunta blu che ne attesta la legittimità nei risultati di ricerca.

Molly Shaheen, portavoce di Google, ha spiegato che questa nuova funzionalità rientra negli sforzi dell'azienda di rendere il web un luogo più sicuro per gli utenti. Google, infatti, ha già introdotto meccanismi simili in passato, come la funzionalità BIMI (Brand Indicators for Message Identification) nelle app di Gmail, che permette di visualizzare un segno di spunta accanto ai mittenti verificati.

Al momento solo pochi utenti potranno riscontrare le "spunte blu"

Ora, con questa nuova funzione nei risultati di ricerca, Google mira a estendere questa sicurezza anche alla navigazione online. Al momento, la funzionalità è in fase sperimentale e non è ancora disponibile per il pubblico su larga scala.

Solo un numero ristretto di utenti può visualizzare i segni di spunta accanto ai link nei risultati di ricerca, e Google non ha ancora fornito dettagli su quando la funzionalità potrebbe essere lanciata ufficialmente o ampliata a un numero maggiore di utenti.

Google sta cercando di rendere le ricerche online più sicure e affidabili, introducendo strumenti che permettano agli utenti di identificare rapidamente aziende e siti web legittimi. Questa nuova opzione di verifica rappresenta un passo avanti, anche se è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo e sperimentazione.