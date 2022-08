Google Slides: l'alternativa gratuita a PowerPoint

Google Slides (nota anche come Presentazioni Google) è un'alternativa molto valida al più gettonato PowerPoint. Il funzionamento è il medesimo: singole diapositive che, concatenate fra loro, danno vita a una presentazione finale. Il vantaggio principale? Google Slides è completamente gratuita, a fronte di un risultato che non differisce troppo dalle alternative a pagamento.

Con Google Slides è possibile attivare una serie di personalizzazioni del proprio documento, a partire dal testo (font, dimensioni, colore, allineamento, etc) fino all'aspetto del design, come layout della slide, sfondi, possibilità di inserire immagini e video. Google mette a disposizione anche template predefiniti da utilizzare o da cui prendere spunto.

Google Slides: caratteristiche principali

Altra importante caratteristica di Google Slides è la possibilità di condividere e modificare in tempo reale con altri utenti i propri progetti: perfetto per i team di lavoro o studio che devono lavorare insieme alla medesima presentazione. Ovviamente non manca la modalità di visualizzazione, con tanto di note del relatore e sottotitoli in tempo reale. È possibile perfino presentare le diapositive attraverso videochiamate Google Meet.

Slides interagisce alla perfezione con altre applicazioni di casa Google, perciò non è complesso incorporare grafici da Sheets, rispondere a commenti tramite Gmail oppure caricare fotografie da Google Drive. Inoltre, è in grado di modificare facilmente i file di PowerPoint senza convertirli, sfruttando al tempo stesso le funzionalità collaborative tipiche di Slides.

Insomma: Slides è un'applicazione completa, nonché una ottima alternativa gratuita per realizzare presentazioni professionali in solitaria o con l'aiuto di un team. Vorresti imparare trucchetti e consigli per sfruttarla al meglio? Ti consigliamo il videocorso completo tutto dedicato a Google Slides, realizzato da alcuni esperti del settore.

Il corso è in inglese, perciò se mastichi questa lingua è un'ottima opportunità per comprendere al meglio il suo funzionamento e dare vita a presentazioni ancora più professionali e accattivanti. È suddiviso in nove sezioni, composte da 102 lezioni che non risultano troppo pesanti: la durata totale complessiva del corso è infatti di quasi 4 ore e mezza. Puoi trovarlo in offerta all'82% di sconto, pari a 14,99 euro invece di 84,99, a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.