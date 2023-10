Google rilascia Android 14 in versione stabile per Pixel

Era ora. L’attesissimo Android 14 è finalmente arrivato e porta con sé alcune interessanti novità, soprattutto per quanto riguarda la personalizzazione e la sicurezza. Purtroppo, quest’ultima release del sistema operativo è attualmente disponibile soltanto per gli smartphone Google Pixel (4A 5G e versioni successive), mentre dovrebbe su tutti gli altri device entro la fine dell’anno. Le più importanti novità del nuovo update riguardano la sicurezza, con un migliore supporto alle passkey, ma anche la personalizzazione. In questo modo, lo smartphone sarà sempre più un’estensione della personalità del suo proprietario.

Le novità di Android 14: personalizzazione dello schermo

Il nuovo sistema operativo mobile di Google permette di cambiare lo sfondo più facilmente e velocemente. Come riportato sul blog ufficiale Google, sarà ora possibile impostare scorciatoie personalizzate nella schermata di blocco, ad esempio il lettore QR o l’app Google Home, per accedere in un tocco ai controlli più utilizzati. Inoltre, l’utente potrà scegliere tra vari modelli della schermata di blocco, per scegliere quello che meglio si adatti al suo stile. Inoltre, l’intelligenza artificiale regolerà lo schermo in base alla situazione (ad esempio, in caso di maltempo il widget meteo diventerà più evidente). Sempre grazie all’AI, gli utenti potranno creare sfondi usando una descrizione di testo. Purtroppo, questa funzione ad oggi è prerogativa di Pixel 8 e 8 Pro, ma in futuro potrebbe arrivare anche su altri dispositivi. Infine, Android 14 migliora anche la qualità delle foto e della fotocamera, con il supporto alle immagini HDR e Ultra HDR.

Sicurezza e accessibilità

Altra novità di Android 14 è l’integrazione di Healt Connect nelle impostazioni di sistema. Quest’app permette di archiviare i propri dati in un unico posto e mantenere il controllo della propria privacy. Tutti i dati vengono crittografati e ciò impedisce a chiunque di potervi accedere. L’unica cosa da fare per ottimizzare Healt Connect è sincronizzare le app fitness e salute. Sul versante sicurezza, Android 14 permette di inserire un PIN a 6 cifre e non sarà più necessario premere invio per sbloccare il dispositivo, poiché ciò avverrà in automatico. Anche il supporto alle passkey è stato esteso, per accedere ad app di terze parti tramite le impronte digitali. Gli utenti avranno poi più controllo sui dati che vengono utilizzati da app terze. Ad esempio, quando viene chiesto di concedere alle app l’autorizzazione per condividere la posizione con terzi, l’utente riceverà una notifica e potrà decidere se farlo o meno.

Infine, il nuovo sistema ha migliorato i propri strumenti legati all’accessibilità per ipovedenti e utenti con problemi uditivi. La lente d’ingrandimento è più intuitiva e permette di pizzicare per ingrandire e rimpicciolire dal 100%. È anche possibile modificare la dimensione della lente dal pannello “Impostazioni lente di ingrandimento” e tenerla sempre attiva selezionando “Mantieni attivato quando cambi app” (sempre dalle impostazioni). Per quanto riguarda invece l’accessibilità uditiva, Android 14 offre modi più intuitivi per interagire con gli apparecchi acustici, permettendo agli utenti di accedervi rapidamente grazie a delle scorciatoie. Inoltre, tramite le “notifiche flash” (attivabili da Impostazioni), ogni volta che gli utenti riceveranno una notifica, questa verrà segnalata anche dal flash della fotocamera.