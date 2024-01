WhatsApp: i backup saranno salvati su Google Drive personale

WhatsApp, sta cambiando le cose per gli utenti Android. Come già annunciato recentemente, gli utenti dell’app di messaggistica dovranno presto sacrificare una parte del proprio spazio di archiviazione di Google Drive per continuare i backup. La piattaforma di Meta non fornirà più agli utenti il servizio di archiviazione gratuita su Google Drive. Fino ad oggi, i backup crittografati delle chat non venivano salvati sullo spazio personale dell’utente, ma su uno spazio messo a disposizione da Meta. Tuttavia, adesso le cose stanno per cambiare. Gli utenti che attualmente utilizzano lo spazio di archiviazione base di 15 GB di Google Drive dovranno ora fare attenzione allo spazio utilizzata pagina del Centro assistenza, WhatsApp ha ricordato che, una volta che un utente supera il limite di archiviazione specificato, questo dovrà recuperare spazio per effettuare il backup di nuovi contenuti.

WhatsApp: la modifica ai backup effettiva dalla prima metà del 2024

La modifica di WhatsApp è attualmente riservata solo per gli utenti beta dell’app ed è iniziata a dicembre 2023. Tuttavia, le nuove disposizioni verranno applicati anche agli utenti della versione standard a partire dalla prima metà del 2024. Inoltre, nel corso dei prossimi mesi gli utenti riceveranno una notifica che indicherà loro l’inizio della modifica. Questo verrà visualizzato come banner 30 giorni prima dell'implementazione della nuova policy, quando gli utenti accedono alla sezione Backup Chat, della pagina Chat, in Impostazioni.

Infine, è importante notare che gli utenti hanno la possibilità di scegliere un sistema diverso da Google Drive per archiviare le proprie chat. Ad esempio, possono condividerle con altri dispositivi Android tramite la funzionalità di trasferimento delle chat di WhatsApp. Questa procedura può essere effettuata scansionando un codice QR e collegando il dispositivo da cui si desidera trasferire le chat e il dispositivo su cui verranno trasferite le chat. Gli utenti possono anche scegliere di eseguire il backup dei dati di testo rimuovendo solo eventuali file multimediali che potrebbero consumare più spazio di archiviazione.