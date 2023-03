Google: Replit Ghostwriter Vs GitHub Copilot

Google ha dato vita ad una partnership con Replit, società nota per le sue soluzioni SaaS (Software as a Service) dedicate al coding. La collaborazione tra le due società verte intorno a Ghostwriter, l'assistente di Replit pensato per gli sviluppatori, con lo scopo di proporre un'alternativa a Copilot di GitHub. Anche se meno conosciuto di quest'ultimo, Ghostwriter è comunque riuscito a raccogliere intorno a sé una community composta da più di 20 milioni di utenti.

Cos'è Ghostwriter

Ghostwriter integra funzionalità molti simili a quelle di Copilot. Fornisce infatti consigli sull'autocompletamento del codice automatizzando i passaggi più ripetitivi del development. Anche nel suo caso parliamo di un assistente Cloud based animato da un'AI. Caratteristica che gli consente di rilevare gli errori presenti nei sorgenti e di suggerirne la correzione, di fornire spiegazioni sul codice e di generare automaticamente snippet pronti all'uso.

La AI di Ghostwriter si basa su un modello linguistico conversazionale. Utilizzarlo è quindi come lavorare fianco a fianco con un altro sviluppatore pronto a fornire aiuto. È supportata l'integrazione con le principali IDE di sviluppo ed è disponibile un debugger proattivo concepito per incrementare la produttività.

Ghostwriter è accessibile direttamente da browser per la navigazione Web, permette di sviluppare o programmare in qualsiasi linguaggio ed è in grado di capire il funzionamento del codice nel contesto di un'applicazione.

Ghostwriter nel Cloud di Google

A differenza di quanto accade con Copilot, per il momento Ghostwriter è utilizzato principalmente da singoli professionisti o piccoli team di sviluppatori. A tal proposito è comunque utile ricordare che GitHub è una società di proprietà di Microsoft mentre Replit è in pratica poco più di una startup.

La partnership con Mountain View dovrebbe quindi consentire a quest'ultima di estendere la platea dei potenziali clienti in ambito enterprise. Ciò dovrebbe essere possibile non solo grazie all'integrazione nel Cloud di Google ma anche a diverse funzionalità a corredo. Se da una parte infatti Copilot è essenzialmente un assistente alla stesura del codice, Ghostwriter dovrebbe aiutare gli sviluppatori in tutte le fasi del loro lavoro, comprese quelle di test e deploy.