Google punta sull'energia nucleare per alimentare lo sviluppo AI

In una mossa strategica verso un futuro energetico più sostenibile, Google ha annunciato di aver siglato un accordo con la startup statunitense Kairos Power per l'acquisto di energia nucleare prodotta da piccoli reattori modulari (SMR). Questa scelta rappresenta una svolta significativa nel settore tecnologico, dove il crescente consumo energetico, soprattutto per alimentare i data center e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, richiede soluzioni innovative e a basso impatto ambientale.

I piccoli reattori modulari, rispetto alle tradizionali centrali nucleari, offrono numerosi vantaggi. Sono più piccoli, più flessibili e possono essere prodotti in serie, abbassando notevolmente i costi di produzione. Inoltre, presentano minori rischi in termini di sicurezza e impatto ambientale.

L'accordo tra Google e Kairos Power prevede l'attivazione del primo SMR entro il 2030, con una graduale espansione della produzione nei successivi anni. Questa partnership rappresenta un investimento importante nel futuro dell'energia nucleare e dimostra come le aziende tecnologiche stiano sempre più puntando su fonti energetiche pulite e affidabili per alimentare le loro attività.

Google sulla stessa linea di Microsoft

La decisione di Google di investire nel nucleare è in linea con le scelte di altre grandi aziende tecnologiche, come Microsoft, che ha recentemente annunciato una partnership simile. L'obiettivo comune è quello di ridurre l'impronta ambientale delle proprie attività e contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni.

L'utilizzo dell'energia nucleare per alimentare i data center e le infrastrutture digitali è una soluzione promettente per far fronte all'aumento esponenziale del consumo energetico nel settore tecnologico. I piccoli reattori modulari, grazie alla loro flessibilità e scalabilità, possono fornire una fonte di energia stabile e affidabile, anche in aree remote o difficilmente raggiungibili.

Tuttavia, l'introduzione di questa nuova tecnologia richiede un attento monitoraggio e una regolamentazione rigorosa per garantire la massima sicurezza. Le autorità di regolamentazione nucleare dovranno svolgere un ruolo fondamentale nell'assicurare che i nuovi reattori siano costruiti e gestiti in conformità con i più elevati standard di sicurezza.