Google Product Studio: immagini dei prodotti con IA

Nel corso dell'evento Google Marketing Live, il colosso di Mountain View ha tolto i veli a Google Product Studio, un tool integrato nella piattaforma Merchant Center Next grazie al quale si possono generare le immagini dei prodotti sfruttando l’intelligenza artificiale generativa.

Google Product Studio permette di generare immagini con l'IA

Considerando che, stando ai dati più recenti, i prodotti con più immagini ricevono un numero maggiore di impression e clic (+32%), realizzare immagini di qualità è doveroso, ma in genere è un compito impegnativo e pure dispendioso. Product Studio permette di ovviare a ciò, generando immagini uniche, personalizzate e a costo zero tramite l’IA generativa.

Il tool è integrato direttamente in Merchant Center Next. Per usarlo, dopo aver caricato l’immagine del prodotto si possono aumentare o diminuire le dimensioni e aggiungere una descrizione testuale e tenendo conto di tali dai saranno generate quattro nuove immagini.

Lo sfondo delle immagini può eventualmente essere rimosso ed è possibile migliorare la qualità generale andando ad agire sulla risoluzione.

Google fa sapere che Product Studio sarà accessibile in Merchant Center Next nei prossimi mesi e in principio solo negli Stati Uniti, pure per coloro che usano le app Google e YouTube su Shopify. Per quel che concerne la possibilità di fruirne in altre nazioni, al momento non risultano disponibili informazioni precise al riguardo.

Da tenere presente che Merchant Center Next rappresenta una versione semplificata di Merchant Center che rende più rapida la configurazione del feed di prodotti attraverso la raccolta automatica delle informazioni (descrizione, immagini, prezzo e altre) dal sito web aziendale.