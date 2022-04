Google Play mostrerà l'utilizzo dei dati delle sue app

Google sta introducendo una nuova sezione sulla sicurezza dei dati sul suo Play Store. Attraverso questa, gli sviluppatori dovranno rivelare come le loro app raccolgono i dati degli utenti e cosa fanno con questi dati.

La funzione è simile alla funzione dei dettagli sulla privacy dell'app di Apple per l'App Store iOS.

Novità sicurezza Google Play

Attraverso la sezione sulla sicurezza dei dati, Google incaricherà gli sviluppatori di rivelare lo scopo per cui vengono raccolti i dati degli utenti; non solo; se i dati sono condivisi con terze parti, quali standard di crittografia e di sicurezza correlati seguono queste app, se rispettano le norme sulla famiglia di Google Play per essere adatte all'uso da parte di minorenni e se l'app è stata verificata rispetto agli standard di sicurezza globali come lo standard di verifica della sicurezza delle applicazioni mobili dell'Open Web Application Security Project.

Google ha dichiarato in un post sul blog che la funzione sarà pubblicata sul Play Store oggi, mercoledì 27 Aprile. Gli sviluppatori dovranno completare questa sezione per tutte le app sul Play Store entro il 20 Luglio di quest'anno.

La funzione, annunciata per la prima volta da Google nel maggio 2021, viene lanciata circa un anno dopo la sua prima presentazione.

Non solo dati: ecco il destino delle app di Google Play

Google fa sapere che la sezione offrirà una serie di dettagli più granulari. Questo almeno rispetto alla semplice dichiarazione agli utenti di quali autorizzazioni ha un'app sui telefoni.

All'inizio di questo mese, Google ha annunciato poi che inizierà a limitare la visibilità delle app sul Play Store che sono rimaste senza aggiornamenti per più di due cicli Android.

Ciò impone che gli sviluppatori di app già sul Play Store dovranno rendere le loro app compatibili almeno con Android 11, quando Android 13 verrà lanciato. Anche se le app che non rispettano questa norma non verranno completamente rimosse, non saranno più rilevabili per i nuovi download.

Durante l'annuncio, Google ha affermato che la funzione fa parte della spinta dell'azienda agli sviluppatori per sfruttare le nuove funzionalità di privacy e sicurezza delle ultime versioni Android di Google.