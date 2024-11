Google Pixel analizzerà conversazioni per individuare le truffe

Google sta aggiungendo una nuova funzionalità di protezione dalle truffe basata sull'intelligenza artificiale. Questo strumento monitora le conversazioni telefoniche sui dispositivi Google Pixel per rilevare modelli che avvertono quando il chiamante potrebbe essere un truffatore. Google ha anche aggiunto una nuova funzionalità di protezione in tempo reale a Google Play Protect che rileva quando vengono trovate app non sicure su Google Play. Le funzionalità sono state rese disponibili per i dispositivi Google Pixel 6 e modelli più recenti della serie. Tuttavia, si prevede che nei prossimi mesi verranno implementate su altri dispositivi Android di altri OEM. Queste funzionalità di protezione in tempo reale sono progettate per rendere più sicuro l'utilizzo di Android eludendo e bloccando i pericoli noti.

Google Pixel: i dettagli delle funzionalità anti-truffa in arrivo su mobile

Come accennato, la prima funzionalità annunciata per Google Pixel è un nuovo sistema anti-truffa basato sull'intelligenza artificiale che analizza le conversazioni telefoniche attive. Il sistema funzionerà in tempo reale rilevando i modelli di conversazione comunemente associati alle truffe, come chiamanti che impersonano aziende o telefonate urgenti a seguito di avvisi di violazione. Quando una chiamata viene rilevata come truffa, sul telefono apparirà una notifica che avvisa l'utente Android e gli chiede se desidera terminare la chiamata. Sebbene tutta l'elaborazione avvenga sul dispositivo, Google ha scelto di mantenere la funzionalità disattivata di default. Gli utenti di Google Pixel potranno infatti attivarla tramite le impostazioni dell'app Telefono o anche durante una chiamata specifica. Il lancio iniziale del sistema anti-truffa funzionerà solo per le conversazioni effettuate in inglese. Inoltre, al momento è in fase di lancio per gli utenti di Google Pixel 6 e versioni successive negli Stati Uniti.

La seconda funzionalità è "Live Threat Detection" in Google Play Protect. Si tratta di uno strumento anti-malware e di sicurezza predefinito di Android che protegge gli utenti in tempo reale. Secondo Big G: "Play Protect analizza i segnali comportamentali correlati all'uso di autorizzazioni sensibili e alle interazioni con altre app e servizi. Con il rilevamento delle minacce in tempo reale, se viene rilevata un'app dannosa, ora riceverai un avviso in tempo reale, che ti consentirà di agire immediatamente per proteggere il tuo dispositivo". Il processo di scansione e rilevamento viene gestito localmente sul dispositivo tramite il Private Computer Core di Android per proteggere la privacy degli utenti.

L’azienda ha chiarito che, nella sua versione iniziale, il nuovo sistema si concentrerà sullo stalkerware, che raccoglie silenziosamente dati sulla vittima senza il suo consenso e la sua conoscenza. In futuro, verranno aggiunti altri tipi di app pericolose, potenziali malware, adware, trojan bancari e spyware.