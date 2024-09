Google Pixel 8a: il midrange da comprare oggi, costa solo 449€ su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media che sia in grado di offrire prestazioni eccellenti, con un design raffinato e un'esperienza software impeccabile, allora sappi che il Google Pixel 8a è un’opzione da considerare con attenzione. Attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 449,00€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo dispositivo rappresenta un ottimo investimento grazie alle sue caratteristiche di alto livello. Con il servizio di Prime avrai accesso alla consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine.

Google Pixel 8a: ecco perché comprarlo

Il Google Pixel 8a offre un’esperienza Android pulita e fluida. Essendo parte della serie Pixel, ricevi gli aggiornamenti software e di sicurezza direttamente da Google, appena vengono rilasciati. Questo ti garantisce di avere sempre le ultime novità e le patch di sicurezza più recenti. Altresì sappi che è equipaggiato con il chip Google Tensor, lo stesso usato nei modelli di fascia alta della serie Pixel. Questo processore offre prestazioni rapide e reattive, ideali per il multitasking, il gaming e le app più esigenti. Con 6 GB di RAM, potrai gestire senza problemi tutte le tue attività quotidiane.

Uno dei punti di forza della gamma Pixel è la qualità delle fotocamere, e il Pixel 8a non fa eccezione. Dotato di una fotocamera principale da 12,2 MP e di una ultra-wide da 12 MP, questo smartphone è capace di catturare immagini spettacolari in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, include funzioni come la modalità Night Sight per scatti notturni di alta qualità e Real Tone, che servono per rappresentare in modo accurato i toni della pelle. Il display è un pannello OLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. Con un peso di circa 180 grammi e un profilo sottile, è facile da portare con sé e comodo da utilizzare anche con una sola mano, perfetto per l'uso quotidiano. Ha poi una batteria da 4385 mAh che garantisce un’autonomia eccezionale per tutta la giornata.

Uno dei principali vantaggi del Pixel 8a è il suo costo accessibile. A soli 449,00€ su Amazon, con IVA inclusa e spedizione gratuita, questo smartphone offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.