Google Pixel 7a: batteria gigante, ritocco fotografico e maggiore privacy

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione per avere uno smartphone medio gamma spettacolare che, a questo prezzo che ti sto segnalando, è sicuramente un best buy. Sto parlando dell'epico Google Pixel 7a che ora su Amazon, grazie alla Festa delle Offerte Prime, puoi avere a soli 348,99 euro, anziché 509 euro. Solo per i clienti Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Grazie a tecnologie avanzatissime non avrai per le mani un semplice smartphone. E con lo sconto del 31% sul prezzo di listino è davvero un'ottima occasione. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 69,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, sempre per i clienti Prime.

Google Pixel 7a: il medio gamma che strabilia

Google Pixel 7a è dotato di un bellissimo display OLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento veloce fino a 90 Hz. Ha un peso di soli 193,5 grammi, uno spessore di appena 9 mm ed è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67.

Monta il potente processore Tensor G2 di Google con 8 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB. Possiede una fotocamera principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e fotocamera anteriore sempre da 13 MP. Gode poi di una batteria da 4385 mAh con doppia ricarica, con cavo e wireless, rispettivamente da 20 W e 18 W. E con la tecnologia 5G potrai navigare velocemente su Internet in tutte le zone coperte da questa rete.

Siamo di fronte a un vero portento che oggi ti puoi portare a casa a molto meno del suo prezzo. Dunque non aspettare che l'offerta scada, vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 7a a soli 348,99 euro, anziché 509 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.