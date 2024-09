Google Pixel 7a: a soli 399€ è il midrange da comprare su Amazon

Se cerchi uno smartphone che combini qualità, innovazione e un prezzo conveniente, il Google Pixel 7a è il terminale che devi acquistare adesso. Offerto su Amazon a 399,00€, IVA e spese di spedizione incluse, questo dispositivo è un'ottima opzione per chi cerca alte prestazioni e un'esperienza Android autentica senza spendere troppo.

Google Pixel 7a: ecco perché comprarlo

Il Google Pixel 7a monta il potente chip Google Tensor G2, lo stesso presente nei modelli di fascia alta della serie Pixel. Ciò garantisce che il telefono gestisca agevolmente le attività quotidiane, dal web browsing al multitasking, in modo fluido. Il Tensor G2 è progettato per potenziare le capacità di intelligenza artificiale, rendendo il Pixel 7a estremamente capace in funzioni come il riconoscimento vocale, la traduzione simultanea e la fotografia di alto livello.

Il design sottile del Pixel 7a, dotato di uno schermo OLED da 6,1 pollici, è ideale per chi desidera un dispositivo facile da maneggiare ma non vuole rinunciare alla qualità visiva. Lo schermo, con colori vivaci, neri intensi e un refresh rate di 90Hz, assicura una visione fluida sia nell'uso quotidiano delle app sia nella visione di video. La risoluzione Full HD+ offre immagini definite per un'esperienza multimediale coinvolgente. La fotocamera è uno dei punti di forza del device. Con un sensore principale da 64 MP e uno ultra-grandangolare da 13 MP, il telefono si distingue per le sue capacità fotografiche in varie condizioni di luce. L'avanzata tecnologia di Google nell'elaborazione delle immagini permette di ottenere scatti chiari e dettagliati anche in bassa luminosità, mentre la modalità Night Sight consente di realizzare foto notturne straordinarie. La selfiecam da 13 MP assicura selfie di qualità e videochiamate limpide.

Con un prezzo di 399,00€, IVA e spese di spedizione incluse, il Google Pixel 7a rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca uno smartphone performante, con un’ottima fotocamera e l’esperienza Android più pura, il tutto a un prezzo estremamente competitivo. Approfitta di questa offerta su Amazon, a questa cifra è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.