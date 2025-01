Google Pixel 7a da 128GB a un prezzo da non credere (-224€)

Se fai veloce oggi puoi fare un vero colpaccio. Hai la possibilità di avere uno dei migliori smartphone medio gamma a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque fiondati su eBay e metti nel tuo carrello Google Pixel 7a da 128 GB a soli 284,99 euro, invece che 509 euro, inserendo il codice promozionale CRAZYSALDI25PC al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Il prezzo di listino, che su eBay non viene segnalato, lo puoi tranquillamente vedere sullo sito ufficiale ed è poi quello che ti ho decritto sopra. Per cui ora avrai un notevole risparmio di ben 224 euro. Una promozione coi fiocchi da non farsi scappare.

Google Pixel 7a è il medio gamma da acquistare addesso

Non ci sono dubbi, se vuoi uno smartphone dalle prestazioni eccezionali senza doverlo strapagare fai tuo Google Pixel 7a. Grazie al suo processore Tensor G2 e 8 GB di RAM che lo supportano sarai in grado di fare di tutto in modo rapido e fluido. Gode poi di 128 GB di memoria interna che è sufficiente per archiviare tutto quello che voi.

Ha un bellissimo display OLED da 6.1 pollici FHD+ con refresh rate a 90 Hz, pesa solo 193,5 grammi e ha uno spessore di appena 9 mm. Inoltre è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67. Ha un ottimo scomparto grafico con una camera principale da 64 MP, Ultra-Grandangolare da 13 MP e fotocamera frontale da 13 MP. Monta una batteria da 4.385 mAh con ricarica cablata da 20 W e ricarica wireless da 18 W.

Come hai potuto notare siamo di fronte a uno smartphone davvero pazzesco e il prezzo è fuori di testa. Quindi non tardare rischiando di perdere l'occasione. Vai subito su eBay e acquista il tuo Google Pixel 7a da 128 GB a soli 284,99 euro, invece che 509 euro, inserendo il codice promozionale CRAZYSALDI25PC al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.