Google Pixel 7 al PREZZO più BASSSO di sempre (-120€)

Oggi voglio segnalarti questa offerta che ti permette di avere uno smartphone top di gamma a un prezzo decisamente vantaggioso. Fai presto dunque, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Google Pixel 7 a soli 529 euro, invece che 649 euro.

Adesso quindi, e ancora per poco tempo, potrai risparmiare ben 120 euro sul totale. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Google Pixel 7 al prezzo più basso del web

È proprio come leggi, in questo momento puoi avere Google Pixel 7 al prezzo più basso di sempre. È inutile dire quindi che dovrai essere rapido per riuscire a beneficiare di questo sconto. Questo smartphone possiede un processore Google Tensor G2 con a supporto 8 GB di RAM. Ciò significa prestazioni incredibili.

In questa versione avrai a disposizione 128 GB di memoria interna. Ha un display OLED da 6,3 pollici con refresh rate a 90 Hz e pesa solo 197 grammi. È dotato di una super batteria da 4355 mAh con ricarica super veloce da 30 W e ricarica wireless da 15 W. Per ultimo, non per importanza, la fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e fotocamera frontale da 10,8 MP.

Insomma oggi ti puoi portare a casa uno smartphone d'eccellenza a un prezzo davvero niente male. Ovviamente l'offerta non potrà durare in eterno. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 7 a soli 529 euro, invece che 649 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.