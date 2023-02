Google Pixel 7 con le cuffie Pixel Buds A-Series in regalo a 649€

Lo smartphone Google Pixel 7 è tornato protagonista di un bundle che lo riguarda molto da vicino. In questi minuti infatti è in offerta su Amazon insieme alle cuffie Pixel Buds A-Series a 649 euro. Di fatto, le cuffie sono in regalo.

Il modello in offerta è il Pixel 7 in colorazione Verde cedro, mentre le buds sono quelle verde oliva. Anche il top di gamma di casa Google, come altri prodotti prima introvabili, beneficia della disponibilità immediata: completando l'acquisto ora riceverai il tuo nuovo telefono già nella giornata di domani.

Bundle regalo di Amazon per il Google Pixel 7

Il nuovo flagship di Google monta il processore proprietario Tensor G2, un'unità che consente al telefono di essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza nelle operazioni di machine learning. Lo puoi vedere in azione quando scatti le foto, mentre registri un video, nell'utilizzo del telefono di tutti i giorni, per un'esperienza appagante e costantemente al top.

E se per foto e video non ci sono sorprese, nel senso che da anni i Pixel sono tra i migliori per quanto riguarda il comparto multimediale nell'universo Android, è con funzionalità come Traduzione dal vivo (riesci a capire e a farti capire in conversazioni faccia a faccia in 48 diverse lingue) che Pixel 7 riesce ancora a distinguersi rispetto a tutti gli altri.

Cogli al volo l'ultima offerta di Amazon su Google Pixel 7 per ricevere in regalo le cuffie Pixel Buds A-Series. E se sei abbonato a Prime non paghi nulla per la spedizione.

