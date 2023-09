Google Pixel 7: che PREZZO su Amazon, ora RISPARMI 165€

Vuoi uno smartphone eccezionale a un prezzo molto più basso? Allora non devi farti scappare questa promozione che ti sto per segnalare. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Google Pixel 7 a soli 484,52 euro, invece che 649 euro.

Oggi dunque puoi avvalerti di uno sconto del 25% che ti fa risparmiare ben 165 euro circa sul totale. Un'offerta davvero da non perdere. Avrai per le mani uno smartphone pazzesco in grado di navigare su Internet velocemente e con una batteria infinita. Potrai scattare foto meravigliose e giocare ai tuoi titoli preferiti senza sacrifici.

Google Pixel 7 ottimo smartphone a prezzo wow

Questo smartphone si presenta con un design elegante, maneggevole, leggero e resistente all'acqua (IP68). Ha uno spessore di soli 8,7 mm e pesa appena 197 grammi. Nasconde una batteria da 4355 mAh che può durare per 24 ore e si ricarica fino al 50% in soli 30 minuti anche in modalità wireless. Possiede un display OLED FHD+ da 6,3 pollici con refresh rate fino a 90 Hz.

Monta il processore Google Tensor G2 spalleggiato dal coprocessore Titan M2, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Possiede una VPN integrata e altri diversi sistemi di sicurezza per rendere la tua navigazione serena. Gode della tecnologia 5G, lo sblocco tramite impronta digitale o con il volto ed è dual Sim. E se poi sei un appassionato di foto potrai sbizzarrirti grazie alla fotocamera principale da 50 MP con grandangolare.

Insomma sei di fronte a uno smartphone spettacolare che oggi potrai avere a molto meno del suo prezzo. Google Pixel 7 a soli 484,52 euro, invece che 649 euro.

