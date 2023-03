Google Pixel 6a: un MOSTRUOSO SCONTO su Amazon per lo Smartphone 5G

La qualità degli smartphone prodotti da Google non è mai stata in discussione, come d'altronde decine di prodotti sfornati dall'azienda del motore di ricerca web migliore del mondo. Lo smartphone Google Pixel 6a non fa eccezione a questa regola, e da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto davvero enorme, che se non possedete un telefono all'avanguardia vi permetterà di fare un piccolo grande salto di qualità, e migliorare di gran lunga la vostra vita quotidiana.

Nello specifico, sappiate che da oggi potrete trovare in offerta su Amazon lo smartphone 5G Google Pixel 6a a soli 369,00€, ovvero con uno sconto del 24% e circa 119,00€ risparmiati per il vostro portafoglio.

Smartphone Google Pixel 6a: il salto di qualità per voi

Nonostante sia un modello risalente al 2020, questo smartphone è in grado tranquillamente di dire ancora la sua. Forte del primo chip realizzato da Google, il Google Tensor, il telefono è ultra intelligente, sicuro e potente. Questo vi aiuterà a portare a termine velocemente tutte le vostre attività, con le app che si avviano all'istante, così come l'apertura delle pagine.

Lo smartphone 5G Google Pixel 6a dispone inoltre di una batteria adattiva, che può durare in totale più di 24 ore prima della nuova ricarica (e sappiate che dispone anche di ricarica rapida). Per le vostre foto e i vostri video sfrutterete al meglio la fotocamera da 12 MP.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.