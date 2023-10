Google PaLM 2 e OpenAI GPT-4: qual è la differenza?

L'intelligenza artificiale è un campo in crescita ricco di applicazioni e innovazioni. Tra i principali strumenti che usano l'intelligenza artificiale ci sono GPT-4 di OpenAI e Google PaLM2, due modelli di generazione di testo basati sul deep learning. Google PaLM2 ha portato enormi aggiornamenti e sembra entrare ufficialmente in competizione con OpenAI. Ma quali sono le differenze di questi due strumenti? Ecco che cosa contraddistingue Google PaLM2 e OpenAI GPT-4.

Cosa sono PaLM2 e GPT-4

Google PaLM 2 è la seconda generazione del modello di linguaggio Pathways sviluppato da Google Labs, un modello di linguaggio di grandi dimensioni che utilizza l'apprendimento profondo per generare testo. Dall’altra parte OpenAI con GPT-4 è il quarto e più recente modello di linguaggio generativo pre-addestrato di OpenAI. Nello specifico, GPT-4 ha dimostrato di essere il modello più performante in molti compiti che richiedono la comprensione del linguaggio naturale.

Aggiornamenti di PaLM 2

Google PaLM2 è un modello di generazione di testo basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato da Google Research. Durante l’evento Al Google I/O 2023, Google ha presentato alcuni degli ultimi aggiornamenti di PaLM2. Tra i miglioramenti sostanziali presenti, rispetto al suo predecessore e al suo principale rivale GPT-4, ci sono:

La capacità di semplificare un'attività complessa in passaggi più facili e di cogliere le sfumature del linguaggio umano meglio dei precedenti LLM, come PaLM. Per esempio, PaLM 2 è bravo a capire enigmi e modi di dire, che implicano il significato nascosto e metaforico delle parole, non il significato puro.

: Gecko, Hotjar, Bison e Unicorn, ottimizzati a secondo dell'attività. L'evoluzione della sua intelligenza: Google PaLM2 ha dimostrato di essere in grado di risolvere dei testi complessi e sfidanti che richiedono capacità di ragionamento, comprensione del contesto e interpretazione delle ambiguità.

I dati di addestramento di Google PaLM 2

Google non ha rivelato le dimensioni del set di dati usato per addestrare PaLM 2, tuttavia ha dichiarato di aver voluto strutturarlo su una comprensione più profonda della matematica, della logica, del ragionamento e della scienza. Per questo, ha usato diverse fonti di dati, come il web, biblioteche digitali, un dataset di codici sorgente in diversi linguaggi di programmazione, articoli scientifici in diversi campi e dati di conversazione. L’addestramento di PaLM 2 gli permette quindi di avere una comprensione maggiore e una migliore capacità di generazione di testo in oltre 100 lingue. Diventando anche un modello in grado di tradurre e conversare in modo efficace.

Chatbot Bard vs ChatGPT

Un'importante differenza è presente anche nella relatività accessibilità dei chatbot Bard di Google PaLM2 e ChatGPT di OpenAI. Nel caso di ChatGPT, la versione GPT-4 è disponibile solo per gli utenti Plus, nonché gli abbonati a pagamento. Invece, per gli altri l’accesso è disponibile solo a GPT-3.5. Al contrario, Bard è gratuito per tutti e disponibile in 180 paesi. Tuttavia, è necessario fare una precisazione, in quanto è possibile comunque utilizzare ChatGPT-4 tramite altri chat bot basati sull'intelligenza artificiale che usano GPT-4. La differenza sta solo nel fatto che nella piattaforma ufficiale non c'è la possibilità di usare gratuitamente GPT-4.

Google PaLM 2 vs OpenAI GPT-4: le reali differenze

Google PaLM 2 e OpenAI GPT-4 sono due dei modelli di linguaggio più avanzati al mondo, ma per ovvie ragioni non sono identici. Infatti, hanno diverse caratteristiche, prestazioni e applicazioni, che li rendono adatti per diversi scopi e contesti. Entrambi i modelli sono ancora in fase di sviluppo e miglioramento, in attesa di ulteriori progressi e innovazioni nel campo dei modelli di linguaggio in futuro.

In ogni caso a oggi le differenze principali sono la dimensione, i dati e le prestazioni. Nello specifico tra le differenze tra Google PaLM 2 e OpenAI GPT-4 troviamo:

Dimensione: Google PaLM 2 ha diverse dimensioni specifiche per diverse applicazioni, mentre OpenAI GPT-4 ha una sola dimensione. Questo significa che PaLM 2 può essere più adatto per le applicazioni che hanno limitazioni di spazio o potenza, mentre GPT-4 può essere più adatto per le applicazioni che richiedono una maggiore qualità o varietà del testo.

specifiche per diverse applicazioni, mentre OpenAI GPT-4 ha una sola dimensione. Questo significa che PaLM 2 può essere più adatto per le applicazioni che hanno limitazioni di spazio o potenza, mentre GPT-4 può essere più adatto per le applicazioni che richiedono una maggiore qualità o varietà del testo. Dati: Google PaLM 2 utilizza dati provenienti da diverse fonti , tra cui il web, i libri, i codici, la matematica e i dati di conversazione, mentre OpenAI GPT-4 utilizza principalmente dati provenienti dal web. Questo significa che PaLM 2 può avere una comprensione più profonda e una migliore capacità di generazione di testo in alcuni domini specifici, mentre GPT-4 può avere una maggiore copertura e una migliore capacità di generazione di testo in domini più generali.

