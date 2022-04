Google: novità rimozione informazioni di contatto

Google ha annunciato questa settimana che sta espandendo i tipi di informazioni personali che gli utenti possono richiedere di rimuovere dai risultati di ricerca.

Con l'espansione della nuova politica, le persone possono richiedere la rimozione delle informazioni di contatto personali. Ciò include un numero di telefono, un indirizzo e-mail o un indirizzo fisico.

Prima di questa espansione, la politica copriva principalmente le informazioni che consentivano ad altre persone il furto di identità o denaro.

La politica ampliata consente ora anche alle persone di richiedere la rimozione di informazioni aggiuntive dai risultati di ricerca che potrebbero rappresentare un rischio per il furto di identità, come le credenziali di accesso riservate.

La disponibilità di informazioni di contatto personali online può essere stridente e può essere utilizzata in modi dannosi, inclusi contatti diretti indesiderati o persino danni fisici. Le persone ci hanno fornito feedback sul fatto che in alcuni casi vorrebbero la possibilità di rimuovere questo tipo di informazioni dalla ricerca.

ha affermato Michelle Chang, responsabile globale delle politiche di ricerca di Google, in un post sul blog.

Come lavorerà Google

Google afferma che quando riceverà una richiesta di rimozione, valuterà tutti i contenuti della pagina Web. Questo per assicurarsi di non limitare la disponibilità di altre informazioni ampiamente utili.

La società valuterà anche se fa parte del registro pubblico su siti Web governativi o fonti ufficiali, poiché in questi casi non eseguirà rimozioni. Ad esempio, i numeri di telefono dei politici non verranno rimossi perché sono pubblicamente disponibili sui siti Web del governo.

Come parte del processo di rimozione, l'utente dovrà inviare tutti gli URL web e di immagine che desidera vengano esaminati da Google per la rimozione. Affinché Google consideri il contenuto per la rimozione, l'utente deve includere le informazioni di contatto e deve esserci la presenza di minacce esplicite/implicite o inviti all'azione espliciti/impliciti per altri per danneggiare o molestare.

Dopo aver inviato una richiesta di rimozione, l'utente riceverà un'e-mail di conferma automatica. Google esaminerà quindi la richiesta potendo richiedere ulteriori informazioni in caso di necessità per consentire all'azienda la valutazione.

Se gli URL inviati rientrano nell'ambito delle norme di Google, l'azienda interverrà. Se la richiesta non soddisfa i requisiti di rimozione di Google, l'azienda fornirà una breve spiegazione dettagliata del motivo per cui la richiesta è respinta.

Google mette in guardia

Google osserva che anche se rimuove i contenuti dai risultati di ricerca, le informazioni potrebbero ancora esistere sul Web; il che significa che le persone possono ancora trovare le informazioni sulla pagina che le ospita, attraverso i social media e altri motori di ricerca.

L'espansione delle norme arriva pochi mesi dopo che Google ha iniziato a consentire ai minori di 18 anni, o ai loro genitori, la richiesta di eliminare le loro foto dai risultati di ricerca. A tal fine, gli utenti devono specificare che desiderano che Google rimuova "Immagini di un individuo attualmente di età inferiore ai 18 anni" e fornire alcune informazioni personali, gli URL delle immagini e le query di ricerca che potrebbero far emergere i risultati.