Google Meet introduce funzionalità AI per prendere appunti

Big G ha recentemente annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità AI di Google Meet per prendere appunti chiamata "Prendi appunti per me" (Take notes for me). Questa aiuterà gli utenti a concentrarsi sulle riunioni anziché essere impegnati ad annotare dettagli importanti. Tale funzionalità è al momento esclusiva di Google Workspace. Prima di essere disponibile a livello globale, questa deve essere testata. Gli amministratori potranno attivare o disattivare la funzionalità per un gruppo di utenti o per l'intera organizzazione. Per fare ciò, gli amministratori dovranno accedere alla sezione “Impostazioni di Gemini” di Google Meet e controllare la funzionalità tramite la console di amministrazione.

Google Meet: come funziona Take notes for me

La nuova funzionalità "Prendi appunti per me" di Google Meet fa parte della suite di strumenti AI di Google Gemini. Sarà disponibile per gli utenti che hanno installato i plugin Gemini Enterprise, Gemini Education Premium, AI Meetings e Messaging. Ciò significa che, al momento, non tutti gli utenti possono utilizzare tale funzionalità. "Take notes for me" utilizza l'intelligenza artificiale avanzata di Google per trascrivere e riassumere le riunioni in tempo reale. Le note vengono archiviate nella cartella Drive del proprietario della riunione. Inoltre, seguiranno la politica di conservazione di Meet configurata dalla propria organizzazione. Le note generate dall'intelligenza artificiale sono ricercabili e rendendo più facile trovare le informazioni di cui si ha bisogno.

In particolare, ci sono possibilità che l'AI possa commettere errori durante la trascrizione della riunione. Tuttavia, la funzionalità semplifica la condivisione di dettagli importanti su una riunione con qualcuno che l'ha persa per qualsiasi motivo. È necessario ricordare che tale funzionalità sarà attivata per impostazione predefinita. Il lancio graduale di "Take notes for me" di Google Meet inizierà domani 13 agosto e dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti entro il 21 agosto prossimo.