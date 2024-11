Google Maps: personalizzazione dell'auto durante la navigazione

Google Maps sta introducendo una nuova funzionalità che permette di personalizzare il veicolo mostrato durante la navigazione. Finora, le opzioni erano limitate a tre icone generiche: una berlina rossa, un SUV giallo e un pickup verde, scelte che erano rimaste invariate dal 2020. Tuttavia, con il recente aggiornamento su iOS, l'app sta finalmente ampliando le possibilità di personalizzazione.

Secondo quanto riportato, l'aggiornamento è stato avvistato su iPhone 16 Pro e include cinque nuovi modelli di veicoli per la navigazione: una berlina, un SUV, una Jeep, una city car e un'auto elettrica che ricorda il design di una Tesla.

Questo ampio ventaglio di scelta permette agli utenti di selezionare il veicolo che meglio rappresenta la propria automobile, rendendo l'esperienza di navigazione più divertente e personalizzata. In aggiunta alla scelta del tipo di veicolo, l'aggiornamento introduce anche la possibilità di cambiare il colore del mezzo.

Tante possibilità di personalizzazione

Gli utenti possono scegliere tra otto tonalità differenti, tra cui Bianco Ghiaccio, Nero Notte, Verde Acqua, Rosso Papavero e Blu Cielo, offrendo così una maggiore varietà e adattabilità ai gusti personali. Tuttavia, vale la pena notare che i vecchi modelli di veicoli già presenti nell'app non possono essere modificati in termini di colore e restano bloccati con le loro tonalità originali.

Al momento, questa nuova funzione di personalizzazione è disponibile esclusivamente per gli utenti iOS e non è stata ancora implementata su dispositivi Android. Tuttavia, Google è nota per rendere disponibili le nuove funzionalità su entrambe le piattaforme nel tempo, quindi è probabile che l'aggiornamento arrivi anche sugli smartphone Android in un futuro prossimo.

Questa novità rappresenta un miglioramento significativo per Google Maps, che mira a rendere l'esperienza di navigazione più accattivante e personalizzata, rispondendo alle richieste degli utenti di avere un'interfaccia più moderna e flessibile. Ora sarà possibile viaggiare virtualmente con un'auto che rispecchia maggiormente quella reale, aggiungendo un tocco di stile al proprio percorso quotidiano.