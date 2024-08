Google Maps aggiorna il design dei pin: nuovi colori e forme

Google Maps sta introducendo un nuovo design per i suoi iconici pin, modificando sia la forma che i colori, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza utente e la visualizzazione delle mappe. Dopo aver lanciato una barra inferiore semplificata per dispositivi mobili, ora Google si concentra sull'aspetto visivo dei pin che segnalano le varie categorie di luoghi sulla mappa.

La tradizionale forma appuntita dei pin, ormai simbolo di Google Maps, è stata abbandonata. Nonostante ciò, l’icona della classica app Google Maps conserva questa forma a spillo. Al suo posto, l'azienda ha adottato un design più compatto e arrotondato.

I nuovi pin presentano uno sfondo bianco con un cerchio centrale in cui è collocata l'icona che rappresenta la categoria del luogo. Questo nuovo approccio visivo si allinea con le attuali icone che Google utilizza per altre categorie come stelle, bandiere e cuori.

Un nuovo design leggermente meno evidente

Sebbene molti pin mantengano la stessa forma, alcuni hanno subito modifiche nei colori. Ad esempio, il pin dedicato ai musei è passato dal colore verde acqua a una tonalità viola, mentre altri cambiamenti cromatici risultano meno evidenti. Un esempio è il pin che rappresenta gli zoo, che ha ora un colore più chiaro rispetto alla versione precedente. Anche il testo associato ai pin ha subito leggere modifiche nel design, mantenendo però la sua funzionalità.

Il nuovo design arrotondato dei pin risulta leggermente meno evidente rispetto alla versione precedente, ma offre il vantaggio di liberare più spazio sulla mappa, consentendo di visualizzare un numero maggiore di informazioni contemporaneamente. Questa novità si inserisce in un contesto più ampio di aggiornamenti grafici che Google ha introdotto nell'ultimo anno, con nuovi colori che hanno reso la mappa principale più accattivante.

L'aggiornamento dei pin è attualmente in fase di distribuzione lato server e riguarda tutte le piattaforme principali, incluse le versioni di Google Maps per Android, iOS e web. Questo redesign migliorerà l'esperienza di navigazione offrendo una visualizzazione più pulita e ordinata.