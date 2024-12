Google lancia Android 16 Developer Preview 2 per dispositivi Pixel

Google continua a sorprendere con il rilascio di più versioni di Android nello stesso anno, consentendo agli utenti di provare in anticipo le nuove funzionalità del sistema operativo. Dopo aver introdotto la prima Developer Preview (DP1) di Android 16 nei mesi scorsi, l’azienda conclude il 2024 con il rilascio della seconda Developer Preview (DP2), disponibile per alcuni dispositivi Pixel.

Questa nuova versione è rivolta principalmente agli sviluppatori e si concentra su miglioramenti chiave per ottimizzare l’esperienza complessiva delle app, prolungare la durata della batteria e migliorare le prestazioni del sistema, minimizzando al contempo i problemi di compatibilità.

Per raggiungere questi obiettivi, Google ha apportato diverse modifiche al backend di Android, introducendo strumenti come il profiling avanzato e nuove ottimizzazioni per la gestione dei processi, elementi fondamentali per il lavoro degli sviluppatori.

Cosa cambia per gli utenti?

Dal punto di vista degli utenti, Android 16 DP2 offre alcune funzionalità interessanti, anche se limitate, trattandosi ancora di una versione preliminare. Tra le novità figurano nuovi controlli per il feedback aptico attraverso le API specifiche, una funzionalità che consente di personalizzare l’interazione tattile del dispositivo. Inoltre, il selettore di foto è stato migliorato, permettendo ora di cercare all’interno di provider di cloud media.

Sul fronte della salute, il sistema introduce un nuovo tipo di dati relativi all’intensità delle attività fisiche, integrato con Health Connect, per un monitoraggio più accurato. Essendo una Developer Preview, molte delle novità rimangono nascoste o poco evidenti nell’uso quotidiano, poiché l’attenzione è rivolta principalmente agli sviluppatori. Google, però, è noto per introdurre miglioramenti non sempre menzionati ufficialmente, che potrebbero essere scoperti durante i test.

Per chi desidera provare Android 16 DP2, l’aggiornamento verrà distribuito over-the-air agli utenti che hanno già installato la DP1. Chi invece non ha partecipato al primo rilascio può scaricare e installare manualmente le immagini di fabbrica sul proprio dispositivo Pixel. Tuttavia, poiché si tratta di una versione sperimentale, Google raccomanda di riservarla agli sviluppatori per preparare le loro applicazioni alle nuove caratteristiche del sistema.