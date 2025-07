Google Keep abbandona Apple Watch: addio all'app di note su watchOS

La notizia è ufficiale: Google Keep ha abbandonato l'ecosistema di Apple Watch, segnando la fine di un'app molto apprezzata dagli utenti dello smartwatch di Cupertino. Con questa mossa, Google riduce la propria presenza su watchOS, lasciando attive solo tre delle sue applicazioni: Google Maps, Calendar e YouTube Music.

La decisione

La decisione arriva in un momento di apparente contraddizione. Recentemente, Google sembrava voler rinnovare il proprio impegno verso la piattaforma watchOS, come dimostrato dal lancio di una versione nativa di Calendar. Tuttavia, la rimozione di Google Keep, disponibile su Apple Watch dal 2019, ha sorpreso molti. L'applicazione non aveva ricevuto aggiornamenti significativi negli ultimi anni, ma continuava a essere uno strumento essenziale per molti utenti per creare note rapide o liste di cose da fare.

La reazione dell'utenza

La comunità di utenti di Apple Watch non ha accolto positivamente la notizia. Numerosi utilizzatori si sono lamentati della perdita di una funzionalità quotidiana. Alcuni avevano già ricevuto notifiche anticipatorie sulla dismissione dell'app, come riportato su diversi thread di Reddit, ma la speranza che Google potesse cambiare idea è svanita con l'aggiornamento ufficiale.

Per gli utenti che utilizzano smartwatch con Wear OS, il sistema operativo proprietario di Google, non ci saranno cambiamenti: Google Keep continuerà a essere supportato senza alcun probleme. Gli utenti Apple, invece, dovranno attendere l'autunno per una possibile alternativa, rappresentata dal rilascio di una versione nativa dell'app note di Apple sul sistema operativo watchOS 26.

La strategia di Google

Questa mossa strategica potrebbe essere interpretata come parte di una strategia più ampia di Google per concentrare le proprie risorse su piattaforme proprietarie, rafforzando così l'ecosistema Wear OS a scapito della compatibilità con dispositivi concorrenti. Questa decisione solleva interrogativi sul futuro delle relazioni tra i due colossi tecnologici e sulla possibilità che altre app di Google possano subire la stessa sorte.