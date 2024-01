Google Gruppi interrompe supporto a Usenet per il troppo spam

Google ha annunciato che cesserà ufficialmente il supporto per i gruppi Usenet sulla sua piattaforma Google Gruppi. Si tratta di una mossa in parte attribuita alla crescente lotta della piattaforma con i contenuti spam. Le prossime modifiche entreranno in vigore dal 22 febbraio 2024, dopodiché gli utenti non potranno più pubblicare, iscriversi o visualizzare nuovi contenuti Usenet tramite Google Gruppi. L’azienda di Mountain View specifica però che i contenuti storici di Usenet pubblicati prima di tale data rimarranno accessibili per la visualizzazione e la ricerca sulla piattaforma. Big G afferma che il cambiamento di rotta è dovuto principalmente al calo dei gruppi Usenet basati su testo. La piattaforma viene infatti utilizzata principalmente per condividere file o pubblicare spam. Attualmente, Usenet è comunemente utilizzato per condividere contenuti protetti da copyright, come videogiochi, applicazioni, film e programmi TV.

Google Gruppi: trovare soluzioni alternative per continuare a utilizzare Usenet

La modifica a Google Gruppi segna anche la fine dei servizi server NNTP (Network News Transfer Protocol) di Google, incluso il peering dei contenuti con altri server NNTP. Di conseguenza, Google non supporterà la diffusione di nuovi contenuti Usenet né il loro scambio con altri server. Bisogna sottolineare che questo aggiornamento non influirà sui contenuti non Usenet su Google Gruppi. Questi includono la stragrande maggioranza dei gruppi creati da utenti e organizzazioni attualmente attivi sulla piattaforma. Per coloro che utilizzano attivamente i contenuti Usenet, l’azienda ha fornito indicazioni sulla transizione a piattaforme alternative. L'azienda consiglia agli utenti di trovare un nuovo client Usenet e un server Usenet pubblico, poiché sono disponibili numerose opzioni gratuite e a pagamento. Come riportato sulla pagina ufficiale di Google Gruppi, Big G suggerisce agli utenti di usare query come ad esempio “come faccio a trovare un client di testo usenet” e “server NNTP pubblici”.

Usenet è un sistema distribuito, quindi non è necessaria la migrazione dei dati. Tutti i contenuti Usenet attualmente accessibili su Google Gruppi dovrebbero essere disponibili sui nuovi server selezionati dagli utenti e, una volta scelti un nuovo client e server, gli utenti possono semplicemente riselezionare i loro gruppi preferiti per continuare a interagire con i contenuti Usenet. Nel suo comunicato Big G ha sottolineato anche il calo delle attività legittime sui gruppi Usenet testuali, imputando questa tendenza allo spostamento degli utenti verso le moderne tecnologie di comunicazione come i social media e i forum basati sul web.