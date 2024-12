Google: Gemini potrebbe arrivare a 500 milioni di utenti nel 2025

Google si sta preparando per una spinta AI ancora più grande nel 2025, con i riflettori puntati saldamente sul suo Gemini LLM. In una recente riunione interna, il CEO Sundar Pichai e altri importanti leader di Big G non hanno lasciato dubbi sul fatto che Gemini sarà la star del nuovo anno, dopo un 2024 già dominato da annunci legati a Gemini. Durante l'incontro di dicembre presso la sede centrale di Google a Mountain View, Pichai ha detto allo staff che "la posta in gioco è alta" mentre l'azienda affronta una concorrenza crescente, soprattutto nell'AI. Gemini è destinato a continuare la sua rapida espansione nel 2025, con l'obiettivo finale di diventare il 16esimo prodotto Google a raggiungere 500 milioni di utenti mensili.

Pichai ha sottolineato l'urgenza di "muoversi più velocemente come azienda", sottolineando che questi "momenti dirompenti" richiedono a Google di rimanere concentrata sulla crescita dell’AI. Il CEO ha ricordato che i prodotti Google, una volta rilasciati, devono essere "i migliori della propria categoria". Il co-fondatore di DeepMind, Demis Hassabis, ha affermato che Gemini "si evolverà in modo massiccio" nel prossimo anno o due, accennando ad importanti aggiornamenti che potrebbero rimodellare il modo in cui le persone interagiscono con l'intelligenza artificiale. Hassabis ha descritto la sua visione di un assistente AI universale in grado di funzionare su vari dispositivi, gestire diverse modalità (come testo, parlato e immagini) e affrontare problemi in quasi tutti i domini.

Google: nessun aumento vertiginoso dell’abbonamento a Gemini nei prossimi mesi

Google vanta già 15 app con oltre 500 milioni di utenti mensili, come Gmail, YouTube e Maps. I dirigenti ritengono che Gemini potrebbe presto unirsi a questo club esclusivo. I sistemi rivali, in particolare ChatGPT di OpenAI, hanno catturato l'immaginazione del pubblico, innescando domande interne sul fatto che gli sforzi di Google in materia di intelligenza artificiale rischino di essere oscurati. Pichai e Hassabis rimangono fiduciosi che Gemini possa eguagliare e superare la concorrenza offrendo un'esperienza più ricca e integrata che sfrutta l'ampiezza delle piattaforme Google. Mentre i progressi dell'intelligenza artificiale di Big G stanno accelerando, l'azienda è anche sottoposta a un esame senza precedenti da parte degli enti regolatori. I tribunali statunitensi hanno infatti valutato i presunti monopoli dell'azienda nella ricerca e nella pubblicità online.

Nonostante questi ostacoli, i leader di Google hanno sostenuto che il modo migliore per gestire la turbolenza è rimanere concentrati sulla fornitura di tecnologie innovative e sulla loro applicazione responsabile. Una delle domande più urgenti dei dipendenti riguardava il costo degli strumenti AI. Alcuni temevano che migliorare Gemini potesse portare a livelli di abbonamento costosi simili a quelli di altri prodotti di intelligenza artificiale sul mercato. Hassabis ha risposto che, per ora, non è previsto alcun costo vicino a "200 dollari al mese". È evidente che i prossimi 12 mesi di Google sembrano essere tutti incentrati sull'ampliamento delle sue ambizioni AI sul lato dei consumatori. Se tutto andrà secondo i piani di Google, il 2025 potrebbe essere l'anno in cui Gemini consoliderà la sua posizione come nome familiare nell'intelligenza artificiale.